Σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook, ενώ αντίστοιχες δυσκολίες παρουσιάζει και η πλατφόρμα του Instagram. Χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο αναφέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα στη χρήση των Facebook, Instagram και Whatsapp, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδεθούν και ως εκ τούτου να μην μπορούν να στείλουν μήνυμα.

Χαρακτηριστικά, όποιος προσπαθεί να συνδεθεί στον λογαριασμό του στο Facebook βλέπει την παρακάτω εικόνα:

Το «κραχ» σε Facebook και Instagramείναι γενικευμένο, καθώς παρόμοια προβλήματα αναφέρονται σε ολόκληρο τον κόσμο τόσο όταν η χρήση γίνεται από υπολογιστή, όσο και από smartphones.

Η βρετανική «Sun» αναφέρει χαρακτηριστικά πως υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σε αμέτρητους χρήστες στα social media, ενώ αναφέρει πως έχει ζητήσει από την Facebook να κάνει κάποιο σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

