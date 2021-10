Παγκόσμιο «κραχ» επικρατεί στα social media από το απόγευμα της Δευτέρας (4/10) καθώς σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook, ενώ αντίστοιχες δυσκολίες παρουσιάζει και η πλατφόρμα του Instagram. Χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο αναφέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα στη χρήση των Facebook, Instagram και Whatsapp, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδεθούν και ως εκ τούτου να μην μπορούν να στείλουν μήνυμα.

Οσο περνάει η ώρα από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του Facebook τέθηκαν εκτός λειτουργίας, τόσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αρχικά, σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector που καταγράφει το πότε ένα site είναι εκτός λειτουργίας και μετά από πόσες αναφορές, πάνω από 30.000 χρήστες έχουν αναφέρει τις τελευταίες ώρες αδυναμία πρόσβασης στους servers, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το Instagram φτάνει στις 20.000.

«Εχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία», έγραψε στο Twitter o Αντι Στόουν, εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου. Η εταιρεία δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει το θέμα της βλάβης.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.