Ραγδαίες εξελίξεις στο Twitter: Παραιτήθηκε από CEO ο Τζακ Ντόρσεϊ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Twitter με τον Τζακ Ντόρσεϊ να ανακοινώνει πως παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. «Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Twitter διότι πιστεύω ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει χωρίς τους ιδρυτές της» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, καθήκοντα CEO θα αναλάβει άμεσα ο Παράγκ Αγκραουάλ, μέχρι πρότινος CTO του Twitter. Ο Ντόρσεϊ θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να λήξει η θητεία του στη συνέλευση των μετοχών του 2022.

Ο Ντόρσεϊ κατέχει τη θέση του CEO ταυτόχρονα στις Twitter και Square, με τη δεύτερη να είναι εταιρεία ψηφιακών πληρωμών. Η μέτοχος της Twitter, Elliott Management, έχει ζητήσει εδώ και καιρό την αντικατάσταση του Ντόρσεϊ στη θέση του CEO (συγκεκριμένα από το 2020), πριν μάλιστα η επενδυτική εταιρεία φθάσει σε συμφωνία με τη διοίκηση της Twitter.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl