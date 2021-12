H Oppo ετοιμάζει ανακοινώσεις για συρόμενη κάμερα σε smartphone, το πρώτο της foldable και γυαλιά AR

Η Oppo θα αποκαλύψει τις επόμενες ημέρες τα νέα της προϊόντα σε διάφορες κατηγορίες και άρχισε να διαφημίζει με videos κάποιες καινοτομίες, όπως την πρώτη συρόμενη κάμερα που εμφανίστηκε ποτέ σε smartphone. Ξεκινώντας με αυτό, η εταιρεία δημοσίευσε ένα video στο Twitter, όπου και βλέπουμε το πίσω μέρος μιας νέα συσκευής και μια κάμερα που βγαίνει από τη θέση της όταν ενεργοποιείται, ενώ επιστρέφει εντός του σώματος του κινητού όταν είναι κλειστή.

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera!



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If