4 λόγοι γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το τηλέφωνό σας με την οθόνη προς τα πάνω

Το να ακουμπάει κανείς το κινητό του τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω στο τραπέζι δεν είναι απλώς θέμα… στιλ, αλλά επηρεάζει ιδιωτικότητα, συγκέντρωση, μπαταρία, ακόμη και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Μια γενική οδηγία είναι να σκεφτεί κανείς τι κάνει (δουλεύει, τρώει, είναι σε meeting ή ραντεβού) και να προσαρμόζει ανάλογα τη θέση του κινητού και τις ειδοποιήσεις.

Ιδιωτικότητα

Κάθε ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος γίνεται «πινακίδα» για όλους γύρω σας: SMS, ειδοποιήσεις από τράπεζα, emails, μηνύματα σε εφαρμογές, όλα μπορούν να διαβαστούν με μια ματιά από τον διπλανό στο γραφείο, σε μια συνάντηση ή σε μια καφετέρια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα της αμηχανίας, αλλά είναι και πραγματικός κίνδυνος διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, όπως κωδικοί μιας χρήσης, υπηρεσιακές πληροφορίες κ.λπ.).

Σε δημόσιους χώρους ή στη δουλειά, καλό είναι λοιπόν να έχετε το κινητό σας είτε με την οθόνη προς τα κάτω είτε στην τσέπη/τσάντα και να περιορίζετε την πρόσβαση τρίτων στις ειδοποιήσεις. Σημαντικό επίσης είναι να ελέγχετε τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις push notifications, γιατί πολλές εφαρμογές συλλέγουν metadata από τις ειδοποιήσεις και τις χρησιμοποιούν για λόγους καταγραφής/εντοπισμού.

Συγκέντρωση

Η οθόνη που ανάβει συνεχώς, ακόμη κι αν δεν σηκώνει κανείς το κινητό, τραβάει μέρος της προσοχής του από τη συζήτηση ή τη δουλειά του. Έρευνες για το «phubbing» (phone snubbing) δείχνουν ότι η μόνιμη παρουσία ενός ενεργού κινητού στο τραπέζι συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση από την ανθρώπινη επαφή.

Σημαντικό είναι σε συναντήσεις, ραντεβού, οικογενειακά τραπέζια να βάζει κανείς το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω ή εντελώς εκτός πεδίου, για να περιορίσει τις οπτικές… ενοχλήσεις. Σημαντικό είναι δε πως η τοποθέτηση με την οθόνη προς τα κάτω απενεργοποιεί αυτόματα και το άναμμα της οθόνης, έτσι ώστε μειώνονται οι περισπασμοί.

Προστασία συσκευής και μπαταρίας

Όταν αφήνει κανείς το κινητό με την οθόνη προς τα πάνω, η επιφάνεια του τραπεζιού μπορεί να «κρύβει» υγρά, ψίχουλα, άμμο ή άλλα σωματίδια που μπορούν να επηρεάσουν την οθόνη. Ακόμη και με tempered glass, η έκθεση σε ζάχαρη, καφέ ή σκόνη μπορεί να οδηγήσει σε μικροφθορές ή βλάβη στο με τον καιρό.

Σημαντικό είναι σε χώρους με φαγητό/ποτό ή εκτός σπιτιού (πχ. παραλία, πάρκο) να προτιμάει κανείς να αφήνει την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια ή σε σουβέρ/πετσέτα, ώστε να μην «επιβαρύνεται» η οθόνη. Λιγότερο σημαντικό (αλλά υπάρχει) είναι το ρίσκο μικρογρατσουνιών από την ίδια την επιφάνεια, εφόσον χρησιμοποιεί κανείς θήκη με «χείλος» που σηκώνει ελαφρώς την οθόνη από το τραπέζι και περιλαμβάνει και προστασία οθόνης.

Επίσης, η μειωμένη ενεργοποίηση τις οθόνης από τις ειδοποιήσεις, σίγουρα θα βελτιώσει και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου.

Ευγένεια

Η θέση του κινητού στέλνει σήματα και προς τον συνομιλητή: μία οθόνη προς τα κάτω δείχνει ότι ο χρήστης επιλέγει να δώσει προσοχή στον άλλον, ενώ μία οθόνη προς τα πάνω δηλώνει ετοιμότητα για διακοπή ανά πάσα χρονική στιγμή. Πολλοί πλέον το «διαβάζουν» αυτό υποσυνείδητα ως καλό ή κακό «τηλεφωνικό» savoir vivre.

Σημαντικό είναι λοιπόν σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ραντεβού να εξηγεί κανείς εξαρχής αν πρέπει να έχει το τηλέφωνο διαθέσιμο (π.χ. για επείγοντα περιστατικά), ώστε ο συνομιλητής να μην το εκλάβει ως αδιαφορία.