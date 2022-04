Ελον Μασκ: 5 πράγματα που δεν ξέρεις για τον Mr Tesla που θέλει να αγοράσει το Twitter

Ο Ελον Μασκ θέλει να αγοράσει το Twitter και μάλιστα έχει κάνει ήδη επίσημη προσφορά ύψους 41,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Mr. Tesla προσφέρει 54,20 δολάρια ανά μετοχή και το ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Ο Έλον Μασκ αποτελεί ένα από τα λαμπρά μυαλά που βοήθησαν στην διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας μετά την τεχνολογική έκρηξη στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής έγινε πολυεκατομμυριούχος όταν πούλησε τις μετοχές του στο Zip2 το 1999 και στο PayPal το 2002 και έβαλε στην αγορά τα εηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla Motors το 2008.

Μετά την εκτόξευση της Space Exploration Technologies (SpaceX) το 2002, ο Musk έχει συνάψει σύμβαση με τη NASA και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανάπτυξη στόλου πυραυλικών πλοίων, ενώ πιστεύει πλήρως στη σημασία του αποικισμού του Άρη για την επέκταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Ας δούμε, λοιπόν, πέντε πράγματα για τον άνθρωπο που θέλει να αγοράσει το Twitter, που σίγουρα δεν γνωρίζεις.

Ήθελε να γίνει επιχειρηματίας από τα 12

Ο Έλον Μασκ ασχολήθηκε με την τεχνολογία σε ηλικία 10 ετών, όταν είδε για πρώτη φορά έναν υπολογιστή σε μια βιτρίνα καταστήματος. Έμαθε προγραμματισμό πολύ γρήγορα, ενώ έγραψε κώδικα για ένα παιχνίδι σκοποβολής με διαστημόπλοια που ονομαζόταν Blastar, το οποίο πούλησε σε ένα περιοδικό υπολογιστών για 500 δολάρια. Όπως ήταν φυσικό, ο μικρός τότε Μασκ δεν σταμάτησε εκεί και άρχισε να καταστρώνει σχέδια με τον μικρότερο αδερφό του, Κίμπαλ, προκειμένου να ανοίξουν ένα μαγαζί κοντά στο σχολείο τους με βιντεοπαιχνίδια. Ωστόσο, τα σχέδιά τους δεν προχώρησαν, μιας και οι γονείς τους αρνήθηκαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Πήγε μόλις δύο ημέρες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για κάποιους μπορεί να αποτελεί όνειρο να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ωστόσο ο Μασκ πήγε, έκανε την εγγραφή του και δεν ξαναπήγε μετά το πρώτο διήμερο. Πιο συγκεκριμένα, γράφητκε στο Στάνφορντ το 1995 για μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη φυσική, αλλά είδε ότι όλο το «παιχνίδι» ήταν στο διαδίκτυο και στις επιχειρήσεις που άρχιζε να στήνει. Έκανε την αίτησή του για αναβολή σπουδών και είπε ότι θα επέστρεφε σε έξι μήνες. Κάτι τέτοιο βέβαια δε συνέβη ποτέ.

Ενέπνευσε τη δημιουργία μιας εταιρείας ηλιακής ενέργειας

Το 2004, ο Μασκ οδηγούσε με τον ξάδερφό του Λίντον Ρίβ προς το Burning Man, το ετήσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην έρημο Black Rock της Νεβάδα. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Ριβ ομολόγησε την επιθυμία του να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Ο Μασκ τότε του πρότεινε να εξετάσει τις δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας και κάπως έτσι η ιδέα άνθισε στο μυαλό του. Ο Ριβ και ο αδελφός του Πίτερ δημιούργησαν τη SolarCity, η οποία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο πάροχο ηλιακής ενέργειας των ΗΠΑ.

Αποτελεί την έμπνευση για τον Iron Man

Όταν ο συγγραφέας και σκηνοθέτης του Iron Man, Τζον Φαβρό, έψαχνε τρόπους για να κάνει πιο ανθρώπινο τον χαρακτήρα του Τόνι Σταρκ, του χαρισματικού και έξυπνου πρωταγωνιστή της σειράς κόμικ, ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ του πρότεινε να έρθει σε επαφή με τον Μασκ. Ο Φαβρό ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Iron Man 2 στο εργοστάσιο SpaceX και ο Μασκ βρήκε αργότερα έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του Τόνι Σταρκ και να σχεδιάζει εξαρτήματα πυραύλων σε μια οθόνη υπολογιστή, κουνώντας τα χέρια του πάνω σε έναν αισθητήρα.

Είναι ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου του Τζέιμς Μποντ

Ο Μασκ είναι ιδιοκτήτης του Lotus Esprit από την ταινία του James Bond του 1977, The Spy Who Loved Me, το οποίο μετατρέπεται σε υποβρύχιο αφού ο Bond και η σύντροφός του βουτούν σε μια προβλήτα για να ξεφύγουν από τον εχθρό. Γνωστό ως «Wet Nellie», το αυτοκίνητο παρέμεινε για χρόνια σε ένα γκαράζ πριν πουληθεί σε έναν ανώνυμο αγοραστή σε δημοπρασία στο Λονδίνο το 2013. Αφού αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο αγοραστής ήταν ο Μασκ, δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία εξέφρασε την απογοήτευσή του που το αυτοκίνητο στην πραγματικότητα δεν μετατρέπεται σε πραγματικό υποβρύχιο, προσθέτοντας: «Αυτό που θα κάνω είναι να το αναβαθμίσω με ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της Tesla και να προσπαθήσω να το μεταμορφώσω πραγματικά».