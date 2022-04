Έλληνας προγραμματιστής προειδοποιεί για νέα εφαρμογή στα Mac που ζητάει χρήματα για να κλείσει!

Ο Έλληνας προγραμματιστής Κώστας Ελευθερίου δίνει εδώ και αρκετά χρόνια αγώνα για να απομακρυνθεί το κακόβουλο λογισμικό και οι εφαρμογές scam από τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Apple (και όχι μόνο) και αυτή τη φορά εντόπισε ένα app που δεν κλείνει παρά μόνο αν ο χρήστης πληρώσει ένα μηνιαίο αντίτιμο!

Διαβάστε ακόμη: Πότε έρχονται τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας από Meta και Apple

Ο λόγος για την εφαρμογή My Metronome Tempo Keeper, η οποία μετά την εγκατάστασή της είναι σχεδόν αδύνατο να κλείσει. Μόλις ο χρήστης μπει στο περιβάλλον της, δεν βρίσκει πουθενά το πλήκτρο «Χ» και δεν μπορεί να βγει στο περιβάλλον του λειτουργικού παρά μόνο αν πληρώσει ένα απίστευτο ποσό συνδρομής που φτάνει τα 9,99 δολάρια το μήνα!

Η εφαρμογή, μέσα σε όλα τα άλλα, απενεργοποιεί και όλες τις σχετικές εντολές από το μενού του λειτουργικού, έτσι ώστε να μην μπορεί να κλείσει ούτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Η μόνη μέθοδος που λειτουργεί στην παρούσα φάση είναι το force quit, με όλη την ιστορία να φέρνει ξανά στην επιφάνεια το θέμα του πόσο ελέγχονται όλες οι εφαρμογές πριν ανέβουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Apple.

O Έλληνας προγραμματιστής σημειώνει μάλιστα με τοποθέτησή του στην ιστοσελίδα Verge πως είναι αρκετές ακόμη εφαρμογές που λειτουργούν με την ίδια λογική και προσπαθούν εδώ και χρόνια να βρουν τρόπους να αντλήσουν χρήματα από τους χρήστες με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, απλά για να κάνουν τα βασικά.

Μετά το παραπάνω post του προγραμματιστή, η εφαρμογή αφαιρέθηκε, ωστόσο το πρόβλημα φαίνεται πως είναι πιο βαθύ. Ένας άλλος προγραμματιστής, ο Τζεφ Τζόνσον, ανακάλυψε ότι η εταιρεία που δημιούργησε το παραπάνω app, η Music Paradise LLC, συνδέεται με έναν άλλο developer, την Groove Vibes (που έχει δημιουργήσει το Music Paradise Player) και μάλιστα και οι δύο φαίνεται να έχουν την ίδια διεύθυνση στην περιοχή Akadem.

Credit to @evacchi for informing me about the My Metronome scam, which immediately reminded me of the Audio Editor scam.https://t.co/lSBgoFXQD4