Twitter Circle: Ξεκινούν οι δοκιμές για ένα πιο «προσωπικό» και προστατευμένο χρονολόγιο

Το Twitter βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυρίως λόγω της εξαγοράς του από τον Έλον Μασκ, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και τις αλλαγές προς όφελος των χρηστών του.

Το νέο χαρακτηριστικό που ξεκινάει να προσθέτει είναι το Twitter Circle. Πρόκειται για μια λειτουργία που μπορεί να περιγραφεί απλά ως κάτι σαν το «Close Friends» του Instagram, δηλαδή ένα πρόχειρο φιλτράρισμα των ανθρώπων και λογαριασμών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα «τιτίβισμα». Οι χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν μπορούν να γράψουν κάτι και αυτόματα αυτό να εμφανιστεί μόνο σε μια λίστα ανθρώπων που έχουν επιλέξει οι ίδιοι.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp