Google Ι/Ο 2022: Ανακοινώσεις για Google Pixel 6A, Pixel Watch, νέο Android tablet και AR Glasses

H Google ολοκλήρωσε την κεντρική παρουσία στο ετήσιο συνέδριο της Google I/O και έφερε στη δημοσιότητα πολλές και σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα απολαύσουν οι χρήστες τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε ακόμη: Google: «Χτύπημα» από χάκερς - Τι πρέπει να κάνετε αν χρησιμοποιείτε Chrome

Πρώτη σημαντική ανακοίνωση ήταν το Google Pixel Watch, ένα νέο ρολόι που έχει διαρρεύσει εδώ και αρκετό καιρό σε φωτογραφίες και videos. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε συγκεκριμένες αγορές του πλανήτη και χαρακτηρίζεται από το κυκλικό καντράν της από αλουμίνιο.

Θα «τρέχει» μια νέα έκδοση του λειτουργικό Wear OS και θα υποστηρίζει πολλές εφαρμογές της εταιρείας, όπως τα Google Maps, Google Wallet, Google Home και Google Assistant. Θα ενσωματώνει πολλές λειτουργίες της Fitbit για άσκηση και καταγραφή δεδομένων υγείας και θα ανήκει στην κατηγορία των premium προϊόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιμή. Για να συνδεθεί με κινητό θα πρέπει αυτό να έχει εγκατεστημένη έκδοση λειτουργικού Android 8.0 ή νεότερη, ενώ δεν είναι συμβατό με iPhone.

Το νέο «έξυπνο» τηλέφωνο της εταιρείας είναι το Google Pixel 6A και θα πωλείται και αυτό από τις 28 Ιουλίου. ΘΑ ενσωματώνει ένα νέο σχεδιασμό, θα πωλείται από τα 449 δολάρια και θα ακολουθήσει τη λογική των δύο χρωματισμών στο κυρίως σώμα. Η οθόνη OLED του Google Pixel A θα έχει διαγώνιο 6.1 ιντσών και θα υποστηρίζει ανάλυση 1080p στα 60Hz.

Ο βασικός αισθητήρας του θα είναι 12MP με οπτικό σταθεροποιητή, ενώ θα έχει ακόμη έναν φακό 12MP Ultrawide και μία selfie camera στα 8MP. Η μπαταρία του θα έχει χωρητικότητα 4400mAh και θα προσφέρει λειτουργία έως και 3 ημερών με το Extreme Battery Saver mode ενεργοποιημένο. Θα διατεθεί σε μια έκδοση με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου και θα είναι συμβατό με δίκτυα 5G.

Μαζί με το Google Pixel 6A, η Google παρουσίασε και για πρώτη φορά την επόμενη ναυαρχίδα της, το Google Pixel 7. Θα διατεθεί αργότερα μέσα στη χρονιά σε δύο εκδόσεις (Google Pixel 7 και Google Pixel 7 Pro) και με τη βοήθεια του Android 12 και του next-gen chipset Tensor. H βασική αλλαγή έρχεται στο πίσω μέρος και στην συστοιχία των καμερών, ενώ και το όλο design δείχνει πιο «φρέσκο». Στο Pro μοντέλο θα βρούμε 3 φακούς, ενώ στο απλό 2. Περισσότερα για τις συγκεκριμένες συσκευές θα μάθουμε τους επόμενους μήνες.

Here’s an early look at the Pixel 7 and 7 Pro coming this fall: https://t.co/Iy60FLHvNI pic.twitter.com/bTy1kg5q9d