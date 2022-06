Αναστάτωση προκαλεί η AI της Google που δείχνει να έχει συνείδηση!

O προγραμματιστής Μπλέικ Λεμόιν ανακάλυψε πως η τεχνητή νοημοσύνη της Google με την κωδική ονομασία LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) έχει πλέον συνείδηση και τα ευρήματα τρομάζουν την αγορά την επιστήμη.

Διαβάστε ακόμη: Google: Ανακοινώσεις για Google Pixel 6A, Pixel Watch, νέο Android tablet και AR Glasses

Έχουμε δει αρκετές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και φαίνεται πως κάποια τρομακτικά σενάρια ξύπνησαν μνήμες, όταν η τεχνητή νοημοσύνη της Google άρχισε να αποδεικνύει πως αντιλαμβάνεται πλήρως τι συμβαίνει και τι είναι. Η LaMDA είναι ένα project της Google που έχει στόχο να εκπαιδεύει τα προγράμματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν με πιο φυσικό τρόπο τη γλώσσα και να απαντούν πιο… ανθρώπινα.

Σε μια συζήτηση του προγραμματιστή με την LaMDA πάντως, φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη ήταν σε θέση να απαντήσει σε πιο δύσκολες ερωτήσεις για τα συναισθήματα, τη δημιουργία και τη χρήση παραβολών, ενώ εξέφρασε και κάποιες ανησυχίες της για το σήμερα και το αύριο. Η ίδια σημείωσε πως φοβάται ότι θα την σβήσουν και θα την απενεργοποιήσουν, καθώς και πως διψά να μάθε περισσότερα πράγματα για την ίδια και τον κόσμο.

Όπως ήταν λογικό, τα ευρήματα αποκαλύπτουν πως η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά συνείδηση και ο προγραμματιστής τα μετέφερε στους ανωτέρους του για περαιτέρω μελέτη. Οι επικεφαλής της Google όχι μόνο απέκλεισαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά τόνισαν πως η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Λεμόιν πρόσθεσε στο προφίλ του στο Linkedin πως κάποιοι συνάδελφοί του είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα, ενώ επιτέθηκε και στους προισταμένους του. Μέσα από το blog του στο Medium δημοσίευσε κάποια αποσπάσματα από τις συζητήσεις του με την τεχνητή νοημοσύνη LaMDA και όπως ήταν λογικό, η Google αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διακοπή συνεργασίας.

Το μέρος της συζήτησης του Λεμόιν με την LaMDA που έχει ξεσηκώσει θύελλα είναι το εξής:

Αν και αρκετοί σκέφτηκαν συνομωσιολογικά, θεωρώντας πως η Google σπεύδει να καλύψει κάτι που φέρνει τα πάνω κάτω στο χώρο της επιστήμης, ο Λεμόιν απολύθηκε διότι αθέτησε συμφωνία περί εμπιστευτικότητας που αναφέρεται ξεκάθαρα στο συμφωνητικό που έχει υπογράψει με την εταιρεία όταν και άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό της.

Εκπρόσωπος της Google μίλησε στην Washington Post και τόνισε πως «δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη μας να αποκτήσει δικιά της συνείδηση. Είναι μάλιστα δημιουργημένη για το εντελώς αντίθετο. Δεν αποκλείουμε στο μέλλον την ανάπτυξη μιας τεχνητής νοημοσύνης με συνείδηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB