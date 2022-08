Aνθρώπινο ρομπότ με ύψος 1.77μ, βάρος 52 κιλά και αντίληψη στα 8 μέτρα

Η Xiaomi έχει αρχίσει να επεκτείνεται σε διάφορα επίπεδα και έτσι παρουσίασε το όραμά της για το μέλλον με το CyberOne, το νέο ανθρωποειδές ρομπότ που θέλει να αλλάξει την καθημερινότητά μας.΄Η αποκάλυψή του έγινε στο πλαίσιο ενός ειδικού event, όπου και το ρομπότ παρουσιάστηκε κανονικά και είχε και αλληλεπίδραση με τον CEO της κινεζικής εταιρείας. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια μιας αντίστοιχης προσπάθειας από την Tesla με το πολλά υποσχόμενο Optimus (το event έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου).

Το βάρος του φτάνει τα 52 κιλά και το ύψος του στο 1.77μ., ενώ μπορεί να κινείται με ταχύτητα 3.6 χιλιομέτρων την ώρα, να κάνει δηλαδή έως και γρήγορο περπάτημα. Μπορεί να αντιληφθεί ανθρώπους και αντικείμενα σε απόσταση έως και 8 μέτρων και έχει τη δυνατότητα για πιο… ανθρώπινες αντιδράσεις που δημιουργούνται με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR