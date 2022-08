15 χρόνια iPhone: Όλα τα μοντέλα της σειράς που άλλαξε για πάντα τα κινητά

Η αγορά των smartphones άλλαξε για πάντα στις 9 Ιανουαρίου 2007, όταν και ο Steve Jobs παρουσίασε για πρώτη φορά την πρόταση της Apple στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, το iPhone. Η συσκευή ξεκίνησε να ετοιμάζεται από το 2004, όταν κορυφαία στελέχη της εταιρείας ετοίμαζαν ένα νέο προϊόν που είχε την κωδική ονομασία “Project Purple”. Η επίσημη αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο του Macworld 2007 στο εκθεσιακό κέντρο Moscone Center του Σαν Φρανσίσκο από τον ίδιο τον Τζομπς, με μία ομιλία που έχει μείνει στην ιστορία.

To 2015, το iPhone θεωρείται πως ήταν το πιο κερδοφόρο προϊόν στην αγορά της τεχνολογίας και βοήθησε την Apple να ανεβάσει τις μετοχές της. Πως όμως άλλαξε η συσκευή μέσα στην πορεία των ετών; Ας θυμηθούμε τα βασικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν.

iPhone (2007)

Το πρώτο τηλέφωνο κέρδισε τις εντυπώσεις με την μεγάλη οθόνη του που διέθετε λειτουργία αφής και μέσα από την επιλογή διάφορων εικονιδίων, ο χρήστης μπορούσε να ενεργοποιήσει διάφορα χαρακτηριστικά της συσκευής. Το μεγάλο βήμα ήταν η αφαίρεση πληκτρολογίου που την τότε εποχή θεωρούταν standard.

iPhone 3G (2008)

Το δεύτερο μοντέλο της σειράς κυκλοφόρησε το 2008 και έκανε το ένα βήμα παραπάνω. Αυτό ήταν η πρόσβαση στο App Store, ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, απ’ όπου ο χρήστης μπορούσε να κατεβάσει νέες εφαρμογές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι δημιουργοί είχαν την ευκαιρία να προσφέρουν στους χρήστες τις προτάσεις τους, χωρίς να πρέπει να τις ενσωματώσουν στο λειτουργικό της συσκευής. Ακόμη, το τηλέφωνο προσέφερε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 3G δικτύων, ενώ υποστήριζε και πλοήγηση μέσω GPS.

iPhone 3GS (2009)

Το iPhone είχε αρχίσει να έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που ονειρευόταν ο Steve Jobs και το τρίτο μοντέλο έπρεπε να εστιάζει αλλού: στην ταχύτητα και τις επιδόσεις. Έτσι, το 2009 κυκλοφόρησε το IPhone 3GS, με το S να σημειώνει πως πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου μοντέλου. Η Apple ανέφερε πως είναι δύο φορές πιο γρήγορο, διατηρώντας ωστόσο το ίδιο σχέδιο. Η οθόνη του είχε διαγώνιο 3.5 ιντσών και ανάλυση 480x320 pixels.

iPhone 4 (2010)

Το τέταρτο iPhone είναι και αυτό που φέρνει τις μεγαλύτερες σχεδιαστικές διαφορές. Το ατσάλινο τμήμα στο σώμα και το γυαλί για προστασία, μαζί με το νέο πιο τετράγωνο look δίνουν άλλη μορφή στην πρόταση της Apple. Παρουσιάστηκε ως το πιο λεπτό τηλέφωνο στον κόσμο και το πρώτο που έφερε την “Retina Display”, την οθόνη νέας γενιάς της Apple. Κάτι που το έκανε ακόμη να ξεχωρίσει ήταν η μπροστινή κάμερα για τις βιντεοκλήσεις που η Apple «βάπτισε» για το λειτουργικό της “κλήσεις Facetime”.

iPhone 4S (2011)

Ακολουθώντας τη συνταγή των βελτιωμένων εκδόσεων, το iPhone 4S ήρθε ένα χρόνο μετά. Προσέφερε την φωνητική βοηθό Siri, αλλά και μια νέα κάμερα 8MP στο πίσω μέρος, ανασχεδιασμένη κεραία για την καλύτερη λήψη σήματος. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 4 Οκτωβρίου, ενώ στην ιστορία του καταγράφεται και το γεγονός ότι μία μέρα μετά έφυγε και από τη ζωή ο Στιβ Τζομπς.

iPhone 5 (2012)

Μεγάλη αλλαγή είχαμε και στην μετάβαση από το iPhone 4S στο iPhone 5. Η συσκευή παρουσιάστηκε με μεγαλύτερη οθόνη (4 ίντσες), με αλουμινένιο σασί και σαφώς μικρότερο βάρος. Για πρώτη φορά είδαμε και μια νέα θύρα για τη φόρτιση και την επικοινωνία με υπολογιστές, αυτή που έχουν μέχρι και σήμερα τα iPhone, τη Lightning.

iPhone 5S (2013)

Το iPhone 5S ήταν το επόμενο μοντέλο της εταιρείας και χωρίς να γίνει το μεγάλο βήμα προς κάτι βελτιωμένο, εισήγαγε το Touch ID, έναν νέο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων που πήρε τη θέση του πλήκτρου Home. H κίνηση της εταιρείας οδήγησε όλες τις εταιρείες στο να ακολουθήσουν, ενώ και στο εσωτερικό είδαμε μεγάλη βελτίωση με τον πρώτο 64-bit επεξεργαστή και το A7 chip.

iPhone 5C (2013)

Με τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει, η Apple αποφάσισε την ίδια χρονιά να ανακοινώσει και το πολύχρωμο iPhone 5C, το οποίο πάταγε πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά του περσινού μοντέλου, αλλά διέθετε πιο φθηνή κατασκευή.





iPhone 6/6 Plus (2014)

Ένα χρόνο μετά ήρθε η ώρα για να μεγαλώσει το iPhone και έτσι γνωρίσαμε το iPhone 6 με οθόνη 4.7 ιντσών και το iPhone 6 Plus με οθόνη 5.5 ιντσών. Το νέο τους design με τις κυρτές γωνίες, η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών με το NFC και οι βελτιωμένες κάμερες ήταν τα βασικά τους χαρακτηριστικά.

iPhone 6S/6S Plus (2015)

Για άλλη μια φορά, η Apple κέρδισε χρόνο με τη σειρά S για το μοντέλο 6. Στα δύο νέα μοντέλα προσέφερε πιο σκληρό γυαλί, πιο σκληρό αλουμίνιο που δεν επέτρεπε στο σώμα να λυγίσει τόσο εύκολα, αλλά η μεγαλύτερη καινοτομία τους ήταν η αναγνώριση έντασης πίεσης στην οθόνη, με μια λειτουργία που ονομαζόταν 3D Touch. Ανάλογα με το πόσο πάταγε στην οθόνη ο χρήστης εμφανίζονταν και διαφορετικές επιλογές ανά εφαρμογή/λειτουργία.

iPhone SE (2016)

Η Apple κάνει ξανά ένα άνοιγμα στις πιο φθηνές συσκευές με το iPhone SE που πωλούταν σε τιμή λίγο κάτω από τα 400 δολάρια. Εξωτερικά θύμιζε το iPhone 5S, αλλά στο εσωτερικό του βρισκόταν ένα πιο σύγχρονο hardware.

iPhone 7/7 Plus (2016)

To παραδοσιακό μεγάλο βήμα το 2016 έρχεται με την ανακοίνωση των νέων μοντέλων που είναι τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus. Οι συσκευές είχαν βελτιωμένες κάμερες, προστατεύονταν από την επαφή με το νερό, αλλά δεν διέφεραν ιδιαίτερα σε επίπεδο σχεδιασμού. Στο iPhone 7 Plus είδαμε και ένα νέο σύστημα διπλής κάμερας με 2x zoom και ένα Portrait Mode που έδινε βάθος σε διάφορα σημεία των λήψεων.

iPhone 8/8 Plus (2017)

Το 2017 η Apple δεν κάνει το μεγάλο βήμα και προσφέρει απλά μια βελτιωμένη έκδοση των iPhone 7/7 Plus. Τα νέα μοντέλα έρχονται απλά με βελτιωμένες κάμερες και επεξεργαστές, αλλά και μια νέα πλάτη που υποστήριζε την ασύρματη φόρτιση. Αν και το κοινό της Apple είναι ιδιαίτερα φανατικό, διαμαρτυρήθηκε έντονα που η εταιρεία δεν προσέφερε ένα ξεχωριστό μοντέλο για τα 10 χρόνια της σειράς στην αγορά.

iPhone X (2017)

To iPhone X ήταν ένα μεγάλο βήμα για την Apple. Η συσκευή απαλλάχθηκε για πρώτη φορά από πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης και προσέφερε μια μοναδική εμπειρία OLED πάνελ από άκρη σ’ άκρη. Το Face ID της υποστήριζε αναγνώριση βιομετρικών στοιχείων, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν και τα διάφορα Animojis, όπου ουσιαστικά ήταν πρόσωπα που βασίζονταν σε αυτό του χρήστη της συσκευής και τα οποία έπαιρναν διάφορες εκφράσεις.

iPhone XS/XS Max (2018)

Η πετυχημένη συνταγή συνεχίζεται με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των iPhone X. Το μεγάλο αδερφάκι έχει την ονομασία Max, έχει οθόνη 6.5 ιντσών και είναι η αρχή για τα πιο μεγάλα μοντέλα που απολαμβάνουμε στη σειρά ακόμη και σήμερα.

iPhone XR (2018)

Η παράδοση με τα πιο φθηνά μοντέλα συνεχίζεται και έτσι το 2018 γνωρίζουμε το iPhone XR που είχε πολύχρωμες επιλογές για πλάτη, αλλά διατέθηκε χωρίς την telephoto camera και το 3D Touch, ενώ προσέφερε και οθόνη LCD αντί για OLED.

iPhone 11 (2019)

Το επόμενο τηλέφωνο της εταιρείας δανείστηκε στοιχεία από το iPhone XR και ήρθε με μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως την ultrawide camera. Η συσκευή απέσπασε αρκετά θετικές κριτικές, ενώ η πιο φθηνή της έκδοση ήταν και μια προσπάθεια να προσεγγιστούν πιο μικρές ηλικίες ή και άτομα με μικρότερο διαθέσιμο budget.

iPhone 11 Pro/11 Pro Max (2019)

Για πρώτη φορά βλέπουμε στη σειρά iPhone πιο… επαγγελματικές εκδόσεις με τα iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max. Πρόκειται για τα τηλέφωνα που ακολούθησαν -επί της ουσίας- τα iPhone XS και iPhone XS Max και προσέφεραν και μία τρίτη κάμερα στο πίσω μέρος για τις ultrawide λήψεις. Οι εν λόγω εκδόσεις προσέφεραν γρήγορη φόρτιση 18W και είχαν και ένα καλώδιο USB-C σε lightning στο πακέτο αγοράς.

iPhone SE (2020)

Η συνταγή του iPhone SE επαναλαμβάνεται και το 2020 υποδεχόμαστε το μοντέλο δεύτερης γενιάς. Πρόκειται για μια αναβαθμισμένη έκδοση του iPhone 8, με καλύτερες κάμερες, μεγαλύτερη οθόνη και αρκετά πιο προσιτή τιμή.

iPhone 12/12 Mini (2020)

Η επίπεδη σχεδίαση επιστρέφει μετά το iPhone 4, μαζί με νέα χαρακτηριστικά όπως η ultrawide camera, η OLED οθόνη, αλλά και μία μικρότερη έκδοση, το iPhone 12 Mini. Αυτά ήταν και τα πρώτα 5G iPhone της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα έκανε και την εμφάνισή της η ασύρματη φόρτιση της Apple και οι φορτιστές MagSafe.

iPhone 12 Pro/12 Pro Max (2020)

Τα δύο πιο μεγάλα μοντέλα εμφανίστηκαν την ίδια χρονιά με πιο στιβαρή σχεδίαση, ματ φινίρισμα, telephoto camera, 5G και ένα νέο 3D mapping application που βοηθούσε στις λήψεις σε portrait mode. Για τους φίλους της φωτογραφίας, τα τηλέφωνα υποστήριζαν πλέον αποθήκευση των λήψεων και σε ProRes RAW format.

iPhone 13/13 mini (2021)

Τα δύο βασικά περσινά μοντέλα αντικατέστησαν τα iPhone 12/iPhone 12 mini με βελτιωμένες κάμερες και αισθητήρες, αλλαγές στη διάταξη των φακών και σημαντική βελτίωση στη μπαταρία. Ταυτόχρονα, η αμερικανική εταιρεία σταμάτησε να κυκλοφορεί και smartphones της με αποθηκευτικό χώρο 64GB.

iPhone 13 Pro/13 Pro Max (2021)

Τα δύο μεγαλύτερα μοντέλα κυκλοφόρησαν με 3x οπτικό ζουμ, υποστήριξη για macro φωτογραφία και καλύτερη απόδοση φωτισμού για τις δύο βασικές κάμερες. Σημαντική βελτίωση είδαμε και στο κομμάτι του video, ενώ πλέον έχουμε υποστήριξη και για τις ProMotion οθόνες με ταχύτατους ρυθμούς ανανέωσης.

iPhone SE (2022)

To τρίτο και πιο πρόσφατο iPhone SE παρουσιάστηκε φέτος και είναι ουσιαστικά αντίγραφο αυτού που είδαμε το 2020, αλλά με πολύ πιο σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά, υποστήριξη για 5G και αρκετά χαμηλή τιμή στην βασική του έκδοση.