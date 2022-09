H Xiaomi μεταξύ των Most Innovative Companies για το 2022 σύμφωνα με την Boston Consulting Group

Η κατάταξη αυτή αναγνωρίζει, αφενός, τη δέσμευση της Xiaomi για επιδίωξη της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας και αφετέρου την ενδυνάμωση του κλάδου έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι επενδύσεις της Xiaomi στην έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν στα RMB 3.8 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 22,8% αύξηση (έτος-προς-έτος).

Κατά την παρουσίαση των νέων προϊόντων της εταιρείας, τον περασμένο Αύγουστο, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Xiaomi Group, κ. Lei Jun, δήλωσε πως οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη έχει αυξηθεί κατά 39.7% (μικτός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) από το 2017, ενώ αναμένεται να φτάσει στα RMB 17 δισεκατομμύρια το 2022 και τα RMB 100 δισεκατομμύρια εντός της επόμενης πενταετίας.

Η κατάρτιση της λίστας “Most Innovative Companies” της BCG βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό σε έρευνα μεταξύ άνω των 1500 στελεχών στον τομέα της καινοτομίας, παγκοσμίως, και η οποία φέτος διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Η έρευνα εκτιμά την επίδοση της εκάστοτε εταιρείας σε τέσσερις βασικούς τομείς: global mindshare, industry peer view, industry disruption and value creation.

Η BCG έχει καθιερώσει την ετήσια λίστα καινοτομίας από το 2003. Μεταξύ των εταιρειών που περιέχει η σχετική λίστα του 2022 είναι οι Microsoft, Alphabet, IBM, Pfizer, Coca-Cola, Tencent και άλλες.

H Xiaomi δημιουργεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει smartphones, φορητές συσκευές, συσκευές smart home, ηλεκτρικά οχήματα και βιονικά ρομπότ, ώστε να ενώσει το κόσμο σε κάθε γωνία του πλανήτη και να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής του.