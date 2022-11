Instagram: «Τι έγινε κι έχασα τους followers;» - Τα σενάρια για τα προβλήματα στους λογαριασμούς

Ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα στην κανονική του λειτουργία αντιμετώπισε το μεσημέρι της Δευτέρας το Instagram, με τα ζητήματα να μην έχουν λυθεί ακόμη στο 100% και αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται τι ακόμη τους περιμένει. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπηρεσίες της Meta γνωρίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας και μεγάλη πίεση, ωστόσο κατά τις 15.00 ώρα Ελλάδος της Δευτέρας, πολλοί χρήστες και με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ακολούθων αντιμετώπισαν ζήτημα σύνδεσης. Το περίεργο είναι πως χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά, οι λογαριασμοί δέχονταν ενημέρωση πως αποκλείστηκαν στις 31 Οκτωβρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις στις πλατφόρμες της Meta, οι χρήστες ενημερώνονται για την αιτία αποκλεισμού πρόσβασης. Κάποιες φορές έχει να κάνει με τη συμπεριφορά τους, κάποια αλληλεπίδραση που είχαν με fake news, κάποιο υλικό που ανέβασαν κτλ. Το περίεργο στο θέμα της Δευτέρας είναι πως κανείς από όσους αποκλείστηκαν δεν γνώριζε τι πραγματικά συμβαίνει.

@instagram what is going on? My account literally got suspended for no reason I did not violate any community guidelines, and when I try to verify the code it’s just giving me a loading error. Is anybody else having this problem? #Instagram #instagramdown pic.twitter.com/2ORKRtu0z7