Twitter: Τέλος οι απολύσεις λέει ο Μασκ, αφού απομάκρυνε μερικά ακόμη κορυφαία στελέχη

H ηρεμία στο Twitter δεν έχει επανέλθει ακόμη, ωστόσο ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως σταματάει με τις απολύσεις και αρχίζει να «χτίζει» ξανά την πλατφόρμα με νέα άτομα. Αν και όλο αυτό ξεκινάει μετά από μία ακόμη μεγάλη αναταραχή. Μετά το τεράστιο κύμα απολύσεων που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, το Twitter συνεχίζει να χάνει στελέχη που μάλλον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν (ή δεν θέλουν) στα νέα δεδομένα της εταιρείας. Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Μασκ απέλυσε την Ρόμπιν Γουίλερ (επικεφαλής πωλήσεων διαφημιστικού χώρου) και την Μάγκι Σάνιγουικ (αντιπρόεδρο του τμήματος συνεργασιών), οι οποίες δεν συμφώνησαν στο να απολύσουν περισσότερα άτομα από τις ομάδες τους.

To the team and my clients….you were always my first and only priority.