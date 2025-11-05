Αλεξανδρούπολη: Αυτή είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα εκτοξεύσει νανοδορυφόρο στο διάστημα

Μια εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε μια εταιρεία που θα ασχολείτο με την παραγωγή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τελικά έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που συναρμολόγησε τον πρώτο ναναοδορυφόρο «made in Greece».

Το ταξίδι ξεκίνησε πριν από περίπου 30 χρόνια όταν τα αδέρφια Γεώργιος Γιορδαμλής και Χρήστος Γιορδαμλής σύμφωνα με το insider.gr, αποφάσισαν να ανοίξουν στην Αλεξανδρούπολη την Πρίσμα Ηλεκτρονικά.

Τότε μάλλον, κανείς από τους δύο δεν περίμενε ότι τριάντα και πλέον χρόνια αργότερα, η ίδια εταιρεία, Prisma Electronics, θα συναρμολογούσε στην εργοστασιακή της μονάδα στην Αλεξανδρούπολη, τον πρώτο νανοδορυφόρο made in Greece, με στόχο να τον εκτοξεύσει, με την βοήθεια της Space X, εντός Νοεμβρίου, από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια.

«Ο ελληνικής έμπνευσης και κατασκευής νανοδορυφόρος, ονόματι MICE 1, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να επιτύχει η Ελλάδα όταν πιστεύει στις δυνατότητές της», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Prisma, στο πλαίσιο χθεσινής ενημερωτικής εκδήλωσης με την αφορμή της εκτόξευσης.

Αποτελεί δε απόδειξη του ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να εκτοξεύει δορυφόρους με πρακτική εφαρμογή στην αγορά και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, κ. Χρήστος Γιορδαμλής.

«Ο MICE-1 αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική καινοτομία δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια. Η Prisma Electronics αποδεικνύει πως η ελληνική περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας υψηλής αξίας», ανέφερε από πλευράς του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαιρετίζοντας την εκδήλωση.

Από την Αλεξανδρούπολη στο... διάστημα

Η Prisma Electronics κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια να διευρύνει αισθητά το αποτύπωμά της, διατηρώντας μάλιστα την έδρα της στην Αλεξανδρούπολη και ανοίγοντας και το εργοτάσιό της στην ίδια περιοχή.

Η πρώτη γραμμή παραγωγής επιφανειακών κυκλωμάτων δημιουργήθηκε το 1997. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 140 εργαζόμενους, συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως η ESA, η Airbus και το CERN, ενώ έχει πλέον ανοίξει παραρτήματα σε Αθήνα και Λονδίνο.

Παράλληλα δε, έχει γίνει και η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα εκτοξεύσει νανοδορυφόρο στο διάστημα, ο οποίος κατασκευάστηκε μέσω του σχετικού προγράμματος Μικροδορυφόρων, από το Ταμείο Ανάκαμψης και με την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ο νανοδορυφόρος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσα στη διετία 2023-2025, παρότι τα πρώτα βήματα για τον τομέα του διαστήματος της εταιρείας από την εταιρεία έγιναν πολύ νωρίτερα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Prisma με άμεση και έμμεση συμμετοχή περισσότερων από 45 εξειδικευμένων μηχανικών της εταιρείας και σε στενή συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το οποίο έχει αναλάβει και την λειτουργία του κυρίως Σταθμού Εδάφους σε συνεργασία με κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Endurosat, η Exolaunch, η GΟΜSpace, η Satlab, η Cube Space, η Leaf Space, η RBC Signals κλπ.

Κατάφερε να περάσει δε με επιτυχία όλες τις απαιτητικές δοκιμές, διαδικασία σύνθετη αν σκεφτεί κανείς ότι η κεντρική παρουσίαση ελέγχου περιλάμβανε 485 slights.

Επόμενο βήμα είναι η εκτόξευση του - ο MICE-1 βρίσκεται ήδη σε ειδικό θάλαμο της Exolaunch στις εγκαταστάσεις της SPACE-X, έτοιμος προς εκτόξευση - η οποία, καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί μετά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Αν δε η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, τότε η Prisma θα έχει θέσει σε τροχιά ένα σύστημα ικανό να υποστηρίξει το LAROS, μια σειρά εφαρμογών απομακρυσμένης παρακολούθησης και να τροφοδοτεί με πολύτιμα δεδομένα τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας.

O ερευνητικός αυτός δορυφόρος μεταξύ άλλων θα παρέχει συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, για ασφαλή πρόβλεψη βλαβών, για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων. Θα επιτρέψει δε στην Prisma Electronics να δοκιμάσει τις τεχνολογίες και να ελέγξει το point of service των υπηρεσιών της, ώστε σε δεύτερη φάση να σχεδιάσει αντίστοιχους δορυφόρους προς αξιοποίηση με συγκεκριμένο οικονομοτεχνικό μοντέλο.

Η Prisma και η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία

Σημειωτέον ότι το σύστημα LAROS της Prisma, την δορυφορική επέκταση του οποίου προσφέρει ο MICE -1, παρέχει συνεχή παρακολούθηση των αισθητήρων του πλοίου αξιοποιώντας τις IoT συσκευές που η ίδια η Prisma σχεδιάζει και παράγει, ενώ αξιοποιεί δίκτυα επικοινωνιών όπως τα STARLINK, IMARSAT, 5G κλπ. τα οποία είναι διαθέσιμα στα πλοία.

Με τον MICE -1 θα συλλέγονται πλέον δεδομένα από τα πλοία και θα επιστρέφουν στη γη ως στρατηγικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση και θέση των πλοίων οπουδήποτε στη Γη - κάτι που δεν ισχύει σήμερα καθώς υπάρχουν διάφορα τυφλά σημεία- για την άμεση επικοινωνία με πλοία χωρίς μεσολάβηση άλλων δικτύων για επείγουσες εντολές ή ενημέρωση κατάστασης, για την δημιουργία νέων υβριδικών πολυκαναλικών μοντέλων επικοινωνίας μέσω διαστημικών σχηματισμών με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και ισχυρή ασφάλεια στις επίγειες επιχειρήσεις, καθώς και για την προηγμένη ανάλυση κινδύνων και την αυξημένη Κυβερνοασφάλεια κατά την ανταλλαγή της πληροφορίας.

Στόχος, με το νέο αυτό εγχείρημα, είναι η Prisma να γίνει η πρώτη εταιρεία στον κόσμο της τηλεμετρίας στην παγκόσμια ναυτιλία. Ήδη άλλωστε η συγκεκριμένη ναυτιλιακή λύση (σ.σ. LAROS), εφαρμόζεται με επιτυχία σε πάνω από 800 πλοία παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και στα πλοία της Laskaridis Shipping Co. Ltd. Η στόχευση αυτή δίνει στην Prisma στρατηγικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία έχει τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, τόσο από άποψη αριθμού πλοίων όσο και από άποψη χωρητικότητας.

Σήμερα δε, όπως επεσήμανε και ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, COO της Laskaridis Shipping, που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση, επιδεικνύει τον μεγαλύτερο βαθμό αριστείας δρομολογώντας την απανθρακοποίηση των πλοίων της και επιχειρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, χάρη και στην Prisma και το LAROS.

Ο στόχος της Prisma Electronics

Απώτερος στόχος της Prisma Electronics είναι η δημιουργία ενός πλήρους αστερισμού μικροδορυφόρων (constellation), που θα παρέχουν συνεχή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική δορυφορική υποστήριξη στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Για να το πετύχει αυτό μάλιστα, όπως ανέφεραν χθες τα στελέχη της, βρίσκεται σε αναζήτησή επενδυτή, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο εισόδου της στο Χρηματιστήριο.

