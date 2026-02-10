Αλλάζει το Discord: Υποχρεωτική η επαλήθευση ηλικίας για να ενισχυθεί η ασφάλεια των εφήβων

Λαμβάνοντας υπόψη τον σάλο που έχει προκληθεί για τη διαρροή στοιχείων από 70.000 λογαριασμούς, το Discord αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή ενός νέου μέτρου για την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών και ειδικότερα των ανηλίκων.

Στις 9 Φεβρουαρίου, το Discord ανακοίνωσε ένα σημαντικό παγκόσμιο update που θα καταστήσει υποχρεωτική την επαλήθευση ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη δήλωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, το Discord επιβεβαίωσε ότι «όλοι οι νέοι και οι υπάρχοντες χρήστες παγκοσμίως θα έχουν μια εμπειρία κατάλληλη για εφήβους ως προεπιλογή», ​​με ενημερωμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας, περιορισμένη πρόσβαση σε χώρους με ηλικιακό όριο και φιλτράρισμα περιεχομένου.

Το σταδιακό λανσάρισμα του update ξεκινά στις αρχές Μαρτίου, ενώ αυτή η κίνηση έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά την παραβίαση δεδομένων ασφαλείας που αφορούσε προσωπικά στοιχεία ορισμένων χρηστών του Discord, μαζί με 70.000 κυβερνητικά έγγραφα ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση ηλικίας.

Η Discord εισάγει την επαλήθευση ηλικίας με σάρωση προσώπου «με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής» των εφήβων. Οι χρήστες που θέλουν να αλλάξουν ορισμένες ρυθμίσεις ή να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ενδέχεται να υποχρεωθούν να ολοκληρώσουν μια διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εκτίμηση ηλικίας προσώπου ή να υποβάλουν στοιχεία ταυτοποίησης σε συνεργαζόμενους προμηθευτές. Η Discord δηλώνει ότι τα selfies βίντεο που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση ηλικίας προσώπου «δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή ενός χρήστη», ενώ τα έγγραφα ταυτότητας «διαγράφονται γρήγορα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αμέσως μετά την επιβεβαίωση ηλικίας».

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επαλήθευση γίνεται μία φορά και «η εμπειρία τους στο Discord προσαρμόζεται στην επαληθευμένη ηλικιακή τους ομάδα». Η εταιρεία θα εισαγάγει επίσης «ένα νέο σύστημα για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε ενήλικα, χωρίς να απαιτείται πάντα από τους χρήστες να επαληθεύουν την ηλικία τους».

Η κατάσταση επαλήθευσης ενός χρήστη «δεν μπορεί να ορατή σε άλλους χρήστες» και η επιβεβαίωση παρέχεται μέσω άμεσου μηνύματος από τον επίσημο λογαριασμό της Discord.

Τι αλλάζει πλέον;

Όπως ανακοίνωσε το Discord, από τις αρχές Μαρτίου, «σε όλους τους νέους και υπάρχοντες χρήστες του Discord παγκοσμίως θα αντιστοιχιστούν νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που υποστηρίζουν εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα στο επίκεντρο».

Σύμφωνα με το Discord, οι προεπιλεγμένες προστασίες περιλαμβάνουν:

Φίλτρα περιεχομένου: Οι χρήστες «θα πρέπει να έχουν ηλικιακή ασφάλεια ως ενήλικες, προκειμένου να ξεθολώσουν ευαίσθητο περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν τη ρύθμιση».

Χώροι με περιορισμό ηλικίας: «Μόνο οι χρήστες που έχουν ηλικιακή ασφάλεια ως ενήλικες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κανάλια, διακομιστές και εντολές εφαρμογών με περιορισμό ηλικίας».

Εισερχόμενα αιτήματος μηνυμάτων: Τα άμεσα μηνύματα από άτομα που ένας χρήστης μπορεί να μην γνωρίζει δρομολογούνται σε ξεχωριστό φάκελο εισερχομένων από προεπιλογή και «η πρόσβαση για τροποποίηση αυτής της ρύθμισης περιορίζεται σε ενήλικες χρήστες με ηλικιακή ασφάλεια».

Ειδοποιήσεις αιτήματος φιλίας: Οι χρήστες θα λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα για αιτήματα φιλίας από χρήστες που μπορεί να μην γνωρίζουν.

Περιορισμοί σκηνής: «Μόνο ενήλικες με ηλικιακή ασφάλεια μπορούν να μιλήσουν στη σκηνή σε διακομιστές».

Αυτές οι προεπιλογές εφαρμόζονται αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να επιλέξουν να τεθούν σε ισχύ οι προστασίες.

Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη διάθεση της άδειας για εφήβους, οι χρήστες που δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία διασφάλισης ηλικίας ως ενήλικες θα αντιμετωπίζουν σαφείς περιορισμούς σε ολόκληρη την πλατφόρμα.