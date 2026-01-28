Αναβάθμιση PC step by step: Τα υποσυστήματα που κάνουν τη διαφορά

Η αναβάθμιση PC αποτελεί διαδικασία που εφ’ όσον γίνει όπως πρέπει, μπορεί να αναζωογονήσει το σύστημά σου, κάνοντας το να… πετάει, ακριβώς όπως ήταν πρώτα – ή και ακόμα καλύτερα! Αυτό όμως προϋποθέτει πως γνωρίζεις εξ αρχής που πρέπει να δώσεις το μεγαλύτερο βάρος όπως π.χ. τα υποσυστήματα στα οποία οφείλεις να εστιάσεις και τον τρόπο που θα κατανείμεις το budget σου. Για να μην κάνεις λοιπόν μία τρύπα στο νερό, διάβασε προσεκτικά τις συμβουλές μας και κάνε τις επιλογές που θα επιτρέψουν στο desktop σου να ικανοποιήσει τα «θέλω» σου.

Motherboard

Η motherboard είναι – στην κυριολεξία – η βάση του συστήματός σου αφού πάνω σε αυτή «πατούν» όλα τα άλλα υποσυστήματα. Αν επιλέξεις να αλλάξεις τη motherboard σου, να έχεις υπ’ όψιν σου ότι κατά πάσα πιθανότητα πας για ολική αναβάθμιση, αφού μαζί της θα πρέπει να προμηθευτείς νέο επεξεργαστή, κάρτα γραφικών και RAM. Αν προχωρήσεις σε αγορά καινούριας motherboard, φρόντισε να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες επέκτασης – όπως π.χ. να υποστηρίζει νέας γενιάς επεξεργαστές (δες το socket), να δέχεται αρκετή RAM DDR5 και δίσκους M.2, να διαθέτει αρκετές θύρες επέκτασης PCIe – ιδανικά με PCIe 5.0 – και να προσφέρει συνδεσιμότητα Ethernet 2.5G και Wi-Fi 6/6E τουλάχιστον.

Επεξεργαστής

Στα του επεξεργαστή, βεβαιώσου ότι αυτός που θα επιλέξεις είναι απόλυτα συμβατός με τη motherboard σου. Από τη στιγμή που το εξασφαλίσεις αυτό, έλεγξε την κατανάλωσή του (δες το TDP) ώστε να σιγουρευτείς ότι τον «σηκώνει» το υπάρχον τροφοδοτικό. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της CPU, τώρα, για gaming με υψηλά FPS προτίμησε μοντέλο με ισχυρότερη single-core απόδοση και υψηλές συχνότητες boost. Αν πάλι το σύστημά σου εστιάζει σε παραγωγικότητα, multitasking και rendering, τότε δώσε έμφαση στον αριθμό των πυρήνων και τα νήματα (threads).

RAM

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Διαχρονικά η RAM ήταν τόσο φθηνή που η συμβουλή μας θα ήταν να προσθέσεις όση περισσότερη αντέχει η motherboard σου – όσο πιο πολλή RAM άλλωστε, τόσο πιο πολλά μπορεί να κάνει ταυτόχρονα ο υπολογιστής σου. Εσχάτως όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο με αποτέλεσμα ακόμα και 16 GB DDR4 να κοστίζουν εξωφρενικά πολύ, οπότε θα πρέπει να φερθείς έξυπνα. Αν θες απλά να προσθέσεις RAM, δες τι έχει ήδη το PC σου και πρόσθεσε ένα ίδιο DIMM ώστε να εκμεταλλευτείς τη λειτουργία dual-channel. Τα 16 GB είναι μεν η ελάχιστη ποσότητα που θα χρειαστείς, ωστόσο πίεσε όσο μπορείς τον προϋπολογισμό σου ώστε να φτάσεις τα 32 GB.

Κάρτα γραφικών

Η κάρτα γραφικών αποτελεί το πιο ακριβό υποσύστημα ενός υπολογιστή, καθώς, αν μιλάμε για high-end μοντέλο, η τιμή της μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Για να μην ξεφύγεις, σε πρώτη φάση δες δύο πράγματα: τη χρήση για την οποία τη θες και την ανάλυση που χρησιμοποιείς. Για σύγχρονο gaming, στόχευσε σε τουλάχιστον 60 fps στα 1080p που μεταφράζονται σε 8 GB μνήμης GPU. Αν ανέβεις σε ανάλυση ή frame rate (90-120 fps) τότε θα χρειαστείς 16 GB στην κάρτα γραφικών σου. Από εκεί και πέρα έλεγξε τις επιδόσεις της τελευταίας στο ray tracing και βεβαιώσου ότι είναι στα ίδια επίπεδα με τον επεξεργαστή, ειδάλλως κομμάτι της απόδοσής της θα πάει χαμένο.

Οθόνη

Θα είναι τουλάχιστον κρίμα αν αναβαθμίσεις το σύστημά σου και δεν έχεις την κατάλληλη οθόνη για να θαυμάσεις την απόδοσή του στα γραφικά. Αν αγοράσεις νέο μόνιτορ, φρόντισε η ανάλυσή του και η τεχνολογία adaptive sync να συνάδουν με την GPU σου – ειδικά αν αρέσκεσαι στα video games. Δες ότι διαθέτει αρκετές θύρες (HDMI 2.1, USB-C/DisplayPort κλπ) και ρυθμίζεται έτσι ώστε να έρθει στο κατάλληλο ύψος και γωνία. Μπορείς να προτιμήσεις μία γρήγορη οθόνη στα 120 Hz, τα 144 Hz ή ακόμα πιο πάνω, φτάνει η κάρτα σου να μπορεί να αποδώσει τόσο καλά κι εσύ να χρειάζεσαι όντως κάτι τέτοιο – αν π.χ. παίζεις online games. Όσο για το πάνελ, αν το budget σου στο επιτρέπει, επίλεξε OLED για τα πιο ζωηρά χρώματα που είδες ποτέ.

Κάρτα Wi-Fi

Για το τέλος, κάτι που ίσως να μη σου περάσει ποτέ από το μυαλό. Αν στο σπίτι σου έχεις σύνδεση οπτικής ίνας (βλ. fiber to the home) και μαζί μ’ αυτή και εξοπλισμό που υποστηρίζει τα νεότερα πρότυπα ασύρματης δικτύωσης όπως π.χ. Wi-Fi 6, 6E ή 7, τότε σε κάθε περίπτωση επένδυσε σε μία νέα κάρτα Wi-Fi για τον υπολογιστή σου – αν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης καλωδίου. Τα κόστη τους δεν είναι υψηλά και θα σου δώσουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς πλήρως τη νέα σου σύνδεση. Ακόμα κι αν δεν σχεδιάζεις κάποια ευρύτερη αναβάθμιση για το PC σου, δώσε προτεραιότητα στην κάρτα δικτύου και δεν θα βγεις χαμένος.