Αποσύρεται iPhone από την αγορά: Γιατί η ΕΕ το απαγόρευσε και τι σημαίνει για εσένα

Με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1760, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υποχρεωτική απόσυρση του iPhone 12 A2403 από την αγορά. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και αφορά όλες τις χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η αφορμή δόθηκε από ελέγχους της Γαλλικής Αρχής Εποπτείας Ραδιοεξοπλισμού (ANFR), οι οποίοι αποκάλυψαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Σύμφωνα με την ANFR, οι εργαστηριακές δοκιμές απέδειξαν ότι το iPhone 12 δεν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ, η οποία αφορά την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων από ραδιοσυχνότητες.

Οι μετρήσεις κατέγραψαν υπέρβαση των ορίων SAR (Specific Absorption Rate).Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες ενδέχεται να εκτίθενται σε υψηλότερη ακτινοβολία από ό,τι θεωρείται ασφαλές για τον γενικό πληθυσμό.

Η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή (ComReg) υπέβαλε ένσταση, ζητώντας επανεξέταση της απόφασης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας τα στοιχεία, έκρινε ότι το μέτρο της απόσυρσης ήταν απολύτως δικαιολογημένο. Έτσι, η απόφαση κατέστη δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε ότι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το iPhone 12 A2403 στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να το αποσύρουν άμεσα. Ως απόσυρση νοείται κάθε ενέργεια που αποτρέπει τη διάθεση του προϊόντος. Οι εταιρείες πρέπει να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Αρχής. Η απόφαση αυτή δημιουργεί προηγούμενο για τον τρόπο που οι ευρωπαϊκές αρχές αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας σε ηλεκτρονικές συσκευές. Για τους χρήστες:

Ενδέχεται να υπάρξουν προγράμματα αντικατάστασης ή επιστροφής. Η Apple καλείται να δώσει επίσημη απάντηση και πιθανές λύσεις. Το ζήτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την υγεία.

Η απόσυρση του iPhone 12 A2403 δεν είναι απλώς μια εμπορική απόφαση· είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών της. Το ερώτημα που μένει είναι: πώς θα αντιδράσει η Apple και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των smartphones;