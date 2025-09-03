Apple: Τι περιμένουμε από το event των iPhone 17 στις 9 Σεπτεμβρίου

Η Apple θα παρουσιάσει στις 9 Σεπτεμβρίου τα iPhone 17 και οι διαρροές είναι ήδη αρκετές.

Πάμε να δούμε μαζί τι αναμένουμε να παρουσιαστεί την άλλη Τρίτη (09/09) για τα iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και iPhone 17 Air. Το τελευταίο είναι και το νέο λεπτό μοντέλο iPhone που θα έρθει να αντικαταστήσει το iPhone Plus.

Νέα μοντέλα, νέες προδιαγραφές

Η Apple αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση της, παρουσιάζοντας τέσσερα διαφορετικά iPhone, με το iPhone 17 Air να αποτελεί την πιο καινοτόμο προσθήκη της χρονιάς. Με οθόνη περίπου 6,6 ιντσών και πάχος κάτω από 6 χιλιοστά, το iPhone 17 Air θυμίζει την ανάλογη προσέγγιση που έχει η Apple με τα MacBook Air και iPad Air, δηλαδή μια πιο ελαφριά και λεπτή έκδοση που κινείται ανάμεσα στα πιο βασικά και τα πιο επαγγελματικά μοντέλα. Τα άλλα τρία μοντέλα θα διατηρήσουν παρόμοιες διαστάσεις με τα iPhone 16, με το βασικό iPhone 17 να αυξάνει την οθόνη του στις 6,3 ίντσες, όπως και τα Pro μοντέλα (6,3 και 6,9 ίντσες για Pro και Pro Max αντίστοιχα).

Σχεδιασμός και το λεπτό iPhone 17 Air

Το βασικό iPhone 17 θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το γνώριμο design των προηγούμενων μοντέλων, με μια απλή, κομψή εμφάνιση και το παραδοσιακό κάθετο διπλό φακό κάμερας σε σχήμα χαπιού. Αντίθετα, το νέο iPhone 17 Air θα διακρίνεται για το εξαιρετικά λεπτό του προφίλ, συχνά περιγραφόμενο ως «το πιο λεπτό iPhone όλων των εποχών». Θα έχει μια κεντρική, οριζόντια κάμερα στον πίσω μέρος, που θυμίζει πιο πολύ ένα μεγάλο, οριζόντιο εξόγκωμα παρά τις κλασικές τοποθετήσεις στη γωνία. Ενδιαφέρον είναι το ότι το iPhone 17 Air είναι τόσο λεπτό που πιθανώς θα εξαλείψει εντελώς τη θήκη για φυσική SIM, προωθώντας ακόμα περισσότερο την ψηφιακή eSIM τεχνολογία. Επιπλέον, το βύσμα USB-C θα είναι τοποθετημένο πιο κοντά στην πίσω πλευρά της συσκευής για να χωράει καλύτερα στο λεπτό σώμα.

Διαβάστε επίσης: Πράγματα που δεν ξέρατε ότι μπορείτε να κάνετε με το iPhone σας

Τα «επαγγελματικά» μοντέλα

Τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max θα έχουν μια σημαντική αλλαγή στο υλικό του πλαισίου, επιστρέφοντας από το τιτάνιο στην πιο ελαφριά και ανθεκτική αλουμινένια κατασκευή. Επίσης, η πλάτη αναμένεται να είναι μισή γυάλινη και μισή αλουμινένια, ώστε να προσφέρει προστασία και καλύτερη αντοχή σε πτώσεις, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης MagSafe. Η κάμερα θα αναβαθμιστεί σε μια μεγάλη οριζόντια κάμερα-μπάρα με φακούς διατεταγμένους σε τρίγωνο, με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των φακών και των LiDAR και φλας. Μια ακόμα εκκεντρική αλλαγή μπορεί να είναι η μετακίνηση του λογότυπου της Apple πιο κάτω, κάτι που βέβαια απαιτεί αναθεώρηση και της διάταξης των μαγνητών.

Σύστημα ψύξης και οθόνη

Τα νέα Pro μοντέλα θα εφοδιαστούν με τεχνολογία ψύξης vapor chamber, που θα βοηθά στη βελτίωση της θερμικής διαχείρισης και θα διατηρεί σταθερή και αποτελεσματική την απόδοση του ισχυρού επεξεργαστή A19 Pro. Για όλες τις συσκευές προβλέπεται αλλαγή στις οθόνες: θα υπάρξει μία νέα επεξεργασία που θα μειώνει τις αντανακλάσεις και τις μικρογρατζουνιές, τουλάχιστον για τα Pro μοντέλα, βελτιώνοντας την αντοχή και την ορατότητα. Επίσης, η ProMotion οθόνη 120Hz αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα iPhone 17, όχι μόνο στα Pro, κάτι που σημαίνει πιο ομαλή κύλιση και βίντεο, αλλά και πιθανό άνοιγμα στην λειτουργία Always-On οθόνης.

Επεξεργαστής, μνήμη και άλλα χαρακτηριστικά

Τα μοντέλα Pro αναμένεται να εφοδιαστούν με το ισχυρότερο A19 Pro chip, το οποίο θα διαθέτει πιθανώς 6-core GPU, ενώ το Air ίσως έχει μια παραλλαγή του A19 Pro με λιγότερους πυρήνες GPU, και το βασικό iPhone 17 το στάνταρ A19 με 8GB RAM αντί για 12GB που θα έχουν τα υπόλοιπα. Ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα είναι ότι τουλάχιστον το iPhone 17 Air θα έχει τον πρώτο 5G modem της ίδιας της Apple, με υποστήριξη ταχυτήτων μέχρι 4Gbps, χωρίς όμως το ταχύτερο mmWave. Οι υπόλοιπες συσκευές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν Qualcomm 5G modem. Όλα τα iPhone 17 θα υποστηρίζουν Wi-Fi 7, χάρη στο νέο custom Apple chip, που προσφέρει ταχύτητες άνω των 40Gbps και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Μπαταρία και φόρτιση

Η σειρά iPhone 17 ενδέχεται να υποστηρίζει έως 25W ασύρματη φόρτιση με τυπικούς φορτιστές τρίτων που διαθέτουν το νέο πρότυπο Qi 2.2 (από τα 15W που ίσχυαν μέχρι τώρα). Τα Pro μοντέλα ίσως αποκτήσουν και λειτουργία αντίστροφης ασύρματης φόρτισης για AirPods και Apple Watch. Επίσης, νέα προσέγγιση στη σύνδεση της μπαταρίας με τη συσκευή, με πιο εύκολη απομάκρυνση για επισκευές και αντικατάσταση.

Κάμερες

Όλα τα iPhone 17 θα έχουν μια σημαντική αναβάθμιση στην μπροστινή κάμερα στα 24 megapixels με φακό 6 στοιχείων, σχεδόν διπλασιάζοντας την ανάλυση και την ποιότητα των selfies. Το iPhone 17 Pro Max αναμένεται να ξεχωρίζει με τρεις κάμερες 48MP (Wide, Ultra Wide και Telephoto), τη δυνατότητα 8x οπτικού ζουμ (από 5x που είχε το προηγούμενο μοντέλο) και υποστήριξη εγγραφής 8Κ βίντεο. Τα Pro μοντέλα αναμένεται επίσης να προσφέρουν περισσότερες επιλογές για καλύτερο έλεγχο του φωτισμού. Το iPhone 17 Air θα έχει μια μόνο κάμερα 48MP στην πλάτη, ενώ το βασικό iPhone 17 θα διατηρήσει το διπλό σύστημα Wide και Ultra Wide.

Τιμή και κυκλοφορία

Οι φήμες κάνουν λόγο για μια μικρή αύξηση τιμής περίπου $50 σε σχέση με την περσινή σειρά. Το iPhone 17 Air αναμένεται να κοστίζει γύρω στα $899, παίρνοντας τη θέση του αποχωρούντος μοντέλου Plus ως το μεσαίο μοντέλο από άποψη τιμής. Το βασικό iPhone 17 θα ξεκινά πιθανότατα από τα $850, ενώ τα Pro και Pro Max μοντέλα θα έχουν τιμές πάνω από αυτή την κλίμακα. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν από τις 12 του μήνα και την κυκλοφορία στις πρώτες και μεγάλες αγορές να ορίζεται για τις 19 Σεπτεμβρίου.