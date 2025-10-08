Αυτές είναι οι 44 δουλειές που κινδυνεύουν απο το ΑΙ, σύμφωνα με τους δημιουργούς του ChatGPT

Οι δημιουργοί του ChatGPT δημοσίευσαν μια νέα μελέτη με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks», στην οποία εξετάζουν ποιες θέσεις εργασίας είναι πιο ευάλωτες στην αντικατάσταση από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Η έρευνα χρησιμοποίησε το εργαλείο αξιολόγησης GDPval, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των πιο προηγμένων AI συστημάτων με εκείνες ανθρώπων εργαζομένων σε εννέα βασικούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η AI ξεπέρασε τις ανθρώπινες επιδόσεις σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες — κυρίως σε πωλήσεις, διαχείριση αποθεμάτων και εξυπηρέτηση πελατών.
Η έκθεση ανέφερε ότι το μοντέλο Claude Opus 4.1 της Anthropic σημείωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα, κερδίζοντας:
81% των δοκιμών έναντι υπαλλήλων ενοικίασης και ταμείων,
79% έναντι διευθυντών πωλήσεων,
76% έναντι υπαλλήλων αποθήκης και αποστολής.
Αντίθετα, επαγγέλματα που απαιτούν ανθρώπινη επαφή, κρίση και φροντίδα φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο — όπως οι νοσηλευτές, όπου η AI κέρδισε μόλις στο 37% των δοκιμών.
Οι δημοσιογράφοι και σκηνοθέτες φαίνεται επίσης να διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η AI τους ξεπέρασε μόνο στο 39% των περιπτώσεων.
Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, κυρίως σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά τόνισε πως ο ρόλος της AI θα είναι να υποστηρίζει τους εργαζόμενους, όχι να τους αντικαθιστά πλήρως.
Η λίστα με τα επαγγέλματα που «νικάει» η τεχνητή νοημοσύνη
Στην παρακάτω λίστα φαίνονται τα 44 επαγγέλματα μαζί με το ποσοστό που θα τα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη:
- Υπάλληλοι ενοικίασης και ταμείων: 81%
- Διευθυντές πωλήσεων: 79%
- Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και αποθήκης: 76%
- Επιμελητές (editors): 75%
- Προγραμματιστές λογισμικού: 70%
- Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%
- Αξιωματούχοι συμμόρφωσης (compliance officers): 69%
- Επόπτες πωλήσεων εκτός λιανικής: 69%
- Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και βιομηχανίας (εκτός τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων): 68%
- Γενικοί διευθυντές λειτουργιών: 67%
- Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%
- Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών: 64%
- Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%
- Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%
- Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%
- Επόπτες λιανικών πωλήσεων: 59%
- Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών: 58%
- Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners): 56%
- Μεσίτες ακινήτων: 54%
- Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53%
- Διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών: 52%
- Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%
- Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και βιομηχανίας (τεχνικά και επιστημονικά προϊόντα): 47%
- Δικηγόροι: 46%
- Ειδικοί στη διαχείριση έργων: 42%
- Κοινωνικοί λειτουργοί για παιδιά, οικογένειες και σχολεία: 42%
- Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%
- Μεσίτες τίτλων, εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 42%
- Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%
- Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%
- Εργαζόμενοι σε δραστηριότητες αναψυχής: 37%
- Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%
- Διαχειριστές ακινήτων, περιουσιών και κοινοτήτων: 34%
- Χρηματοοικονομικοί διευθυντές: 32%
- Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%
- Τεχνικοί ήχου και βίντεο: 30%
- Υπάλληλοι υποδοχής (concierges): 29%
- Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%
- Πωλητές ακινήτων: 27%
- Φαρμακοποιοί: 26%
- Λογιστές και ελεγκτές: 24%
- Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%
- Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%
- Μοντέρ (συντάκτες) ταινιών και βίντεο: 17%
