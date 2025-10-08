Μενού

Αυτές είναι οι 44 δουλειές που κινδυνεύουν απο το ΑΙ, σύμφωνα με τους δημιουργούς του ChatGPT

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν λίγο ή πολύ να επηρεαστούν από το Chat GPT.

Reader symbol
Newsroom
ChatGPT
ChatGPT | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Οι δημιουργοί του ChatGPT δημοσίευσαν μια νέα μελέτη με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks», στην οποία εξετάζουν ποιες θέσεις εργασίας είναι πιο ευάλωτες στην αντικατάσταση από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Η έρευνα χρησιμοποίησε το εργαλείο αξιολόγησης GDPval, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των πιο προηγμένων AI συστημάτων με εκείνες ανθρώπων εργαζομένων σε εννέα βασικούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η AI ξεπέρασε τις ανθρώπινες επιδόσεις σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες — κυρίως σε πωλήσεις, διαχείριση αποθεμάτων και εξυπηρέτηση πελατών.

Η έκθεση ανέφερε ότι το μοντέλο Claude Opus 4.1 της Anthropic σημείωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα, κερδίζοντας:

  • 81% των δοκιμών έναντι υπαλλήλων ενοικίασης και ταμείων,

  • 79% έναντι διευθυντών πωλήσεων,

  • 76% έναντι υπαλλήλων αποθήκης και αποστολής.

Αντίθετα, επαγγέλματα που απαιτούν ανθρώπινη επαφή, κρίση και φροντίδα φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο — όπως οι νοσηλευτές, όπου η AI κέρδισε μόλις στο 37% των δοκιμών.

Οι δημοσιογράφοι και σκηνοθέτες φαίνεται επίσης να διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η AI τους ξεπέρασε μόνο στο 39% των περιπτώσεων.

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, κυρίως σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά τόνισε πως ο ρόλος της AI θα είναι να υποστηρίζει τους εργαζόμενους, όχι να τους αντικαθιστά πλήρως.

Η λίστα με τα επαγγέλματα που «νικάει» η τεχνητή νοημοσύνη

Στην παρακάτω λίστα φαίνονται τα 44 επαγγέλματα μαζί με το ποσοστό που θα τα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη:

  1. Υπάλληλοι ενοικίασης και ταμείων: 81%
  2. Διευθυντές πωλήσεων: 79%
  3. Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και αποθήκης: 76%
  4. Επιμελητές (editors): 75%
  5. Προγραμματιστές λογισμικού: 70%
  6. Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%
  7. Αξιωματούχοι συμμόρφωσης (compliance officers): 69%
  8. Επόπτες πωλήσεων εκτός λιανικής: 69%
  9. Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και βιομηχανίας (εκτός τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων): 68%
  10. Γενικοί διευθυντές λειτουργιών: 67%
  11. Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%
  12. Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών: 64%
  13. Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%
  14. Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%
  15. Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%
  16. Επόπτες λιανικών πωλήσεων: 59%
  17. Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών: 58%
  18. Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners): 56%
  19. Μεσίτες ακινήτων: 54%
  20. Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι: 53%
  21. Διευθυντές συστημάτων υπολογιστών και πληροφοριών: 52%
  22. Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%
  23. Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και βιομηχανίας (τεχνικά και επιστημονικά προϊόντα): 47%
  24. Δικηγόροι: 46%
  25. Ειδικοί στη διαχείριση έργων: 42%
  26. Κοινωνικοί λειτουργοί για παιδιά, οικογένειες και σχολεία: 42%
  27. Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%
  28. Μεσίτες τίτλων, εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 42%
  29. Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%
  30. Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%
  31. Εργαζόμενοι σε δραστηριότητες αναψυχής: 37%
  32. Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%
  33. Διαχειριστές ακινήτων, περιουσιών και κοινοτήτων: 34%
  34. Χρηματοοικονομικοί διευθυντές: 32%
  35. Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%
  36. Τεχνικοί ήχου και βίντεο: 30%
  37. Υπάλληλοι υποδοχής (concierges): 29%
  38. Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%
  39. Πωλητές ακινήτων: 27%
  40. Φαρμακοποιοί: 26%
  41. Λογιστές και ελεγκτές: 24%
  42. Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%
  43. Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%
  44. Μοντέρ (συντάκτες) ταινιών και βίντεο: 17%

Με πληροφορίες από ladbible.com

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το ChatGPT είναι ένα μοντέλο γλώσσας AI που αναπτύχθηκε από την OpenAI, βασισμένο στην αρχιτεκτονική GPT (Generative Pre-trained Transformer). 

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ