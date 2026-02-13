Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έπαιξε ποτέ στο ραδιόφωνο

Ο live χαρακτήρας του ραδιοφώνου σε συνδυασμό με τον γρίφο που τον περιβάλλει με τη φωνή πίσω από το μικρόφωνο, το κάνει ένα από τα πιο γοητευτικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Δεδομένου ότι - αν και καθόλου εύστοχο - Παρασκευή και 13 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, θα ήταν κρίμα να μην πούμε δύο λόγια για την cult νότα της καθημερινότητας μας.

Το ότι σε μια άκρως τεχνολογική εποχή, που οριακά μέχρι και η μουσική που ακούμε είναι AI generated, μπαίνουμε στο αμάξι μας και βάζουμε τα FM δείχνει ότι αναζητούμε τις live καλημέρες, τους λευκούς ήχους, τα χρατς και την ατέλεια σε έναν κόσμο που προσπαθεί αποτυχημένα για την τελειότητα.

Ακόμα πιο γοητευτικό είναι το γεγονός ότι αυτό γίνεται εδώ και περίπου 130 χρόνια. Ο άνθρωπος από το 1906 έμαθε να ακούει ραδιόφωνο!

Το πρώτο τραγούδι που έπαιξε ποτέ στο ραδιόφωνο

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με φωνή και μουσική λοιπόν, - διαφορετική από τον κώδικα Μορς - πραγματοποιήθηκε από τον Καναδό εφευρέτη και πρωτοπόρο του ραδιοφώνου Reginald Fessenden την παραμονή των Χριστουγέννων του 1906, στο Brant Rock της Μασαχουσέτης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έπαιξε ένα μουσικό κομμάτι στο βιολί του και στη συνέχεια διάβασε την ιστορία της γέννησης του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Λουκά.

Το τραγούδι που έπαιξε στο βιολί αναφέρεται συχνά ως το «O Holy Night» του John Sullivan Dwight, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, μουσικά κομμάτια που μεταδόθηκαν και ακούστηκαν ποτέ στο ραδιόφωνο.

Το κύριο ακροατήριο αυτής της μετάδοσης ήταν ένας άγνωστος αριθμός ραδιοτηλεγραφιστών σε πλοία κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού.

Ραδιόφωνο: Πότε χτίστηκε το έδαφος

Αν και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παραπάνω ήταν η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, το έδαφος είχε χτίσει νωρίτερα ο Guglielmo Marconi στις 13 Μαΐου 1897.

Όπως επισημαίνει το BBC, o Marconi έστειλε το πρώτο ραδιοφωνικό μήνυμα στον κόσμο σε ανοιχτή θάλασσα, ενώ βρισκόταν σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στο Somerset.

Ο στόχος του για την «τηλεγραφία χωρίς καλώδια» ήταν επικοινωνία με πλοία, αλλά η δουλειά του οδήγησε σε μια επανάσταση στις επικοινωνίες.

Άνοιξε τον δρόμο για τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που σήμερα θεωρούμε δεδομένες.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή όπως την ξέρουμε σήμερα

Το ημερολόγιο δείχνει 1920 και Ένας σταθμός του Ντιτρόιτ μεταδίδει αυτό που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή ειδήσεων.

Οι ακριβείς τίτλοι εκείνης της ημέρας δεν έχουν ιστορική σημασία, αλλά με αυτή την τοπική εκπομπή ειδήσεων ένα νεογέννητο μέσο επικοινωνίας μεταδίδει τελικά μηνύματα.

