«ChatGPT για όλους»: Η Βρετανία συζητά συμφωνία-μαμούθ με την OpenAI

Μια φιλόδοξη αλλά μη δεσμευτική πρόταση για την καθολική πρόσβαση των Βρετανών πολιτών στο ChatGPT Plus συζητήθηκε μεταξύ του υπουργού Τεχνολογίας Peter Kyle και του CEO της OpenAI, Sam Altman, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Guardian.

Η ιδέα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών στο Σαν Φρανσίσκο για πιθανές συνεργασίες μεταξύ της OpenAI και της βρετανικής κυβέρνησης.

Αν και η πρόταση θα μπορούσε να κοστίσει έως και 2 δισεκατομμύρια λίρες, πηγές αναφέρουν ότι ο Kyle δεν την έλαβε σοβαρά υπόψη.

Η OpenAI ήδη συνεργάζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε τον Ιούλιο, με στόχο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η άμυνα και η δικαιοσύνη.

Ο Peter Kyle έχει εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για την AI, δηλώνοντας ότι το ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως «πολύ καλός δάσκαλος» σε δύσκολα θέματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση διευκρίνισε πως δεν έχει προχωρήσει καμία πρόταση για καθολική πρόσβαση στο ChatGPT Plus, ούτε έχει συζητηθεί με άλλα υπουργεία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις πέντε κορυφαίες αγορές της OpenAI για συνδρομές ChatGPT, με εκατομμύρια πολίτες να χρησιμοποιούν ήδη την δωρεάν έκδοση καθημερινά

