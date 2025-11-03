ChatGPT: Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα;

Είναι ελάχιστοι, πλέον, εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η χρήση βέβαια αλλάζει με τον άνθρωπο - άλλοι ζητούν βοήθεια για τη δουλειά, άλλοι για την προσωπική τους ζωή, άλλοι για ιατρικά ζητήματα και φυσικά για θέματα ψυχικής υγείας.
Πόσο επικίνδυνο είναι, όμως, να ακούνε πιστά ένα εργαλείο που είναι προϊόν της OpenAI, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία; Τη στιγμή ειδικά που σύμφωνα με την εταιρεία πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι την εβδομάδα εκφράζουν αυτοκτονικές σκέψεις στις συνομιλίες τους με το ChatGPT.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα
- Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της
- Όπισθεν ολοταχώς από τον Καραχάλιο μετά τη διάψευση Καρυστιανού: «Έχει δίκιο η Μαρία, δεν είπε κανείς ότι το Κύμα είναι κόμμα»
- Κίλι Σφακιανάκη: Η γνωριμία με τον Νότη, τα δίδυμα και ο ξαφνικός θάνατος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.