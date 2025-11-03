Μενού

ChatGPT: Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα;

Το πείραμα της εφημερίδας Guardian και οι απαντήσεις ειδικών.

ChatGPT
ChatGPT | Shutterstock
Είναι ελάχιστοι, πλέον, εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η χρήση βέβαια αλλάζει με τον άνθρωπο - άλλοι ζητούν βοήθεια για τη δουλειά, άλλοι για την προσωπική τους ζωή, άλλοι για ιατρικά ζητήματα και φυσικά για θέματα ψυχικής υγείας.

Πόσο επικίνδυνο είναι, όμως, να ακούνε πιστά ένα εργαλείο που είναι προϊόν της OpenAI, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία; Τη στιγμή ειδικά που σύμφωνα με την εταιρεία πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι την εβδομάδα εκφράζουν αυτοκτονικές σκέψεις στις συνομιλίες τους με το ChatGPT.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

