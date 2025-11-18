Η Cloudflare, η αμερικανική εταιρεία που λειτουργεί ως «αόρατος φύλακας» για εκατομμύρια ιστοσελίδες, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης διακοπής λειτουργίας που προκάλεσε μηνύματα σφάλματος σε όλο το διαδίκτυο.

Η βλάβη αυτή ανέδειξε πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η υποδομή που κρατά ενωμένο τον ψηφιακό μας κόσμο.

Ανάμεσα στα «θύματα» της βλάβης στην Cloudflare, ήταν το «Χ» (πρώην twitter), το ChatGPT και ιστοσελίδες σε όλον τον κόσμο.

Τι είναι η Cloudflare;

Πρόκειται για μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και βελτιστοποίησης απόδοσης σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και APIs.

Προστατεύει από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS) , φιλτράρει την επισκεψιμότητα και διασφαλίζει ότι οι χρήστες που επισκέπτονται έναν ιστότοπο είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι bots.

Παράλληλα, λειτουργεί ως Content Delivery Network (CDN), επιταχύνοντας την φόρτωση σελίδων και μειώνοντας την καθυστέρηση.

Ο καθηγητής Alan Woodward την έχει χαρακτηρίσει ως «τη μεγαλύτερη εταιρεία για την οποία δεν έχετε ακούσει ποτέ», υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο αλλά συχνά αθέατο ρόλο της.

Tι προκάλεσε τη διακοπή;

Στις 11:20 π.μ. GMT, η Cloudflare παρατήρησε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σφάλματα σε μεγάλο μέρος της κίνησης , επηρεάζοντας ιστοσελίδες όπως το X (πρώην Twitter) και το OpenAI , σύμφωνα με το Downdetector.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι «οι υπηρεσίες ανακάμπτουν», αλλά οι χρήστες εξακολουθούν να βλέπουν αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων.

Οι μηχανικοί είχαν προγραμματίσει συντήρηση σε κέντρα δεδομένων σε Ταϊτή, Λος Άντζελες, Ατλάντα και Σαντιάγο , χωρίς να είναι σαφές αν αυτό συνδέεται με το πρόβλημα.

Στο Λονδίνο, απενεργοποιήθηκε προσωρινά η υπηρεσία κρυπτογράφησης WARP, προκαλώντας αποτυχία σύνδεσης για τους χρήστες.

Επιπτώσεις στο διαδίκτυο

Χιλιάδες ιστότοποι εμφάνισαν μηνύματα σφάλματος ή καθυστέρηση στη φόρτωση.

Οι διαχειριστές ιστοσελίδων δεν είχαν πρόσβαση στους πίνακες ελέγχου απόδοσης .

Η διακοπή ήρθε λιγότερο από ένα μήνα μετά από αντίστοιχο πρόβλημα στις Amazon Web Services (AWS), δείχνοντας πόσο λίγες εταιρείες στηρίζουν την παγκόσμια υποδομή του διαδικτύου.

Είναι κυβερνοεπίθεση;

Παρά τις ανησυχίες, οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Μια υπηρεσία τόσο μεγάλη δύσκολα έχει ένα μοναδικό σημείο αποτυχίας. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ένα τεχνικό σφάλμα ή μια απρόβλεπτη αύξηση της κίνησης που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Λίγες μέρες πριν: Η μεγάλη διακοπή της Amazon Web Services

Λίγες μόλις μέρες πριν το περιστατικό με την Cloudflare, η θυγατρική της Amazon, AWS, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής βλάβης που παρέλυσε το διαδίκτυο για αρκετές ώρες.

Στις 20 Οκτωβρίου, προβλήματα στο Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS) προκάλεσαν την αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα της βάσης DynamoDB, με αποτέλεσμα να «πέσουν» χιλιάδες υπηρεσίες παγκοσμίως - από τραπεζικές συναλλαγές και κοινωνικά δίκτυα μέχρι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ηλεκτρονικές αγορές.

Εκατομμύρια χρήστες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές όπως το Snapchat ή ακόμη και το ίδιο το cloud της Amazon, βιώνοντας αυτό που ειδικοί χαρακτήρισαν ως μια προσωρινή «αμνησία» του διαδικτύου.

Ευτυχώς, η βλάβη αποκαταστάθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με την Amazon να συστήνει στις εταιρείες τη διαγραφή της προσωρινής μνήμης για ταχύτερη επαναφορά των υπηρεσιών τους.