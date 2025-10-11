Το δωρεάν VPN που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς - Επείγουσα προειδοποίηση

Μια δωρεάν εφαρμογή VPN κατασκοπεύει κρυφά τις οθόνες των χρηστών και στη συνέχεια εισβάλει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, κλέβοντας χρήματα.

Τουλάχιστον 3.000 συσκευές εκτιμάται ότι έχουν κατεβάσει το Modpro IP TV + VPN, σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας Cleafy, πέφτοντας θύματα διαδικτυακής απάτης.

Ένα επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό που ονομάζεται Klopatra, το οποίο ήταν κρυμμένο μέσα στην εφαρμογή, έχει εισχωρήσει σημαντικά σε αυτήν, έτσι που πλέον μπορεί να ελέγχει τις συσκευές και να κλέβει λεπτομέρειες λογαριασμού, όπως αναφέρει η metro.co.uk.

H Cleafy δήλωσε: «Μόλις εγκατασταθεί το κύριο ωφέλιμο φορτίο του Klopatra, η πραγματική απειλή εκδηλώνεται. Το κακόβουλο λογισμικό ζητά αμέσως ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, αλλά ένα καθίσταται κρίσιμο για την επιτυχία του: το δικαίωμα στις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας Android.

«Οι Υπηρεσίες Προσβασιμότητας είναι ένα ισχυρό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες με αναπηρίες. Επιτρέπουν στις εφαρμογές να διαβάζουν περιεχόμενο οθόνης και να εκτελούν ενέργειες εκ μέρους του χρήστη. Στα χέρια κακόβουλου λογισμικού, αυτή η λειτουργικότητα γίνεται όπλο», πρόσθεσε.

Η δυνατότητα αυτή εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο και έκτοτε έχει προσαρμοστεί 40 φορές από χάκερ που προσπαθούν να υπονομεύσουν την προστασία στο διαδίκτυο.

Το κακόβουλο λογισμικό προήλθε αρχικά από την Τουρκία και εξαπλώνεται μέσω κακόβουλων διαδικτυακών σελίδων και όχι μέσω εφαρμογών.