Το έκανε και αυτό η Κίνα: Ρομπότ εγκυμοσύνης θα κυοφορεί το μωρό αντί της μητέρας

Η Κίνα θέλει για ακόμα μία φορά να πρωτοπορήσει, καθώς επιστήμονές της φερόμενα αναπτύσσουν το πρώτο στον κόσμο «ρομπότ εγκυμοσύνης», το οποίο θα μπορεί όχι μόνο να κυοφορήσει, αλλά και να γεννήσει ένα υγιές μωρό.

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η τεχνολογία θα μιμείται μια εγκυμοσύνη από τη σύλληψη έως τον τοκετό. Το έμβρυο θα αναπτύσσεται σε μια τεχνητή μήτρα και θα λαμβάνει θρεπτικά συστατικά μέσω ενός σωλήνα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό της δεν έχουν αποκαλύψει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, οδηγώντας σε επικρίσεις πως πρόκειται απλά για διαφημιστικό κόλπο.

Κίνα: Φέρνει στο σήμερα την «επιστημονική φαντασία»

Το ρομπότ αναπτύσσεται από την εταιρεία Kaiwa Technology με έδρα την Γκουανγκτζού, μία από τις πλέον ανεπτυγμένες πόλεις της Κίνας, με επικεφαλής τον Δρ. Zhang Qifeng, επιστήμονα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang στη Σιγκαπούρη.

Εάν στεφθεί με επιτυχία, η τεχνολογία θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια ή τα άτομα που προτιμούν να μην υποβληθούν σε βιολογική εγκυμοσύνη.

Ο Δρ Zhang ισχυρίστηκε ότι η τεχνολογία βρίσκεται ήδη σε «ώριμο στάδιο». Όπως ανέφερε το μέσο ενημέρωσης, πρόσθεσε: «Τώρα πρέπει να εμφυτευτεί στην κοιλιά του ρομπότ, ώστε ένα πραγματικό άτομο και το ρομπότ να μπορούν να αλληλεπιδράσουν για να επιτύχουν εγκυμοσύνη».

Ένα πρωτότυπο του ρομπότ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 100.000 γιουάν (περίπου 15.000 ευρώ).

Η τεχνολογία έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών σχετικά με τον δεσμό εμβρύου-μητέρας, την προέλευση των ωαρίων και του σπέρματος και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί.

Η ιδέα βασίζεται σε υπάρχουσα έρευνα για την τεχνητή μήτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός πειράματος του 2017 όπου πρόωρα έμβρυα αρνιών αναπτύχθηκαν σε μια «βιοσακούλα» γεμάτη με συνθετικό αμνιακό υγρό.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση, η ομάδα του Δρ. Zhang συνεργάζεται με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία, ώστε να αντιμετωπιστούν νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία.

Πηγή: NDTV