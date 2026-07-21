Η οριστική απόφαση Μητσοτάκη για άνοιξη, το σενάριο για Ιούλιο και ο έξαλλος Βορίδης

Όποιος διάβασε χτες τη στήλη, ήξερε αυτό που περίπου είπε με τη σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή κοινοβουλευτικής ομάδας. Η απόφασή του να πάει σε εκλογές στην άνοιξη, άγνωστο ποιον μήνα, είναι οριστική και ειλημμένη και με αυτόν τον γνώμονα κάνει σχεδιασμό.

Αυτό λέει ήδη σε υπουργούς που συζητούν μαζί του, αυτό προοδευτικά θα καταλάβει και το υπόλοιπο σύστημα που εκτιμά ακόμα ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να εμφανιστεί στο τέλος Αυγούστου και να αιφνιδιάσει. Αντιθέτως ο Μητσοτάκης προδιέγραψε μία θεσμική ΔΕΘ, όπου εκτός από τα βραχυπρόθεσμα θα περιγράψει και μακροπρόθεσμα μέτρα σε ορίζοντα τετραετίας.

Τα νέα στοιχήματα

Μετά την εμπέδωση ότι μάλλον δεν πηγαίνουμε για εκλογές τον Σεπτέμβριο, οι βουλευτές της ΝΔ στα πηγαδάκια της κοινοβουλευτικής ομάδας άρχισαν να κάνουν νέες εκτιμήσεις.

Για παράδειγμα κάποιος έλεγε στη στήλη ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν τον επόμενο Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα. Μία άλλη βουλευτής, εξαιρετικά έμπειρη και περπατημένη, το πήγε ακόμα πιο μακριά λέγοντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, με τον πρωθυπουργό να κάνει χρήση του έξτρα μήνα που δικαιούται βάσει του Συντάγματος καθώς οι εκλογές του 2023 είχαν γίνει στο τέλος Ιουνίου.

Και να είναι τότε πολύ ισχυρό το διακύβευμα, καθώς στην ελληνική προεδρία αναμένεται να κλειδώσει η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

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Hardcore Βορίδης

Από τους βουλευτές της ΝΔ που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλαβαν τον λόγο, ο πιο αιχμηρός για τους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ήταν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ο πιο αιχμηρός όμως απ’ όλους γενικά ήταν ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος άνοιξε ξανά πυρ εναντίον της Λάουρα Κοβέσι λέγοντας ότι είτε δεν κάνει καλά τη δουλειά της είτε κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Και επειδή ο Βορίδης δε μιλάει τυχαία, είχε πολύ συγκεκριμένη στόχευση με αυτό που έλεγε.

Κοινοβουλευτική Ομάδα ραστώνης

Από τις πιο ήπιες, οριακά άνευρες, συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ έγινε χθες, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και προστριβές, πέρα από ορισμένες διαφωνίες για προτάσεις της Ν.Δ. για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποιος άλλωστε έχει διάθεση για κόντρες 20 Ιουλίου;

Πολλοί υπουργοί έφυγαν αμέσως μετά το τέλος ομιλίας Μητσοτάκη και αρκετοί έφυγαν επίσης νωρίς προκειμένου να προλάβουν την εκδήλωση τιμής που έγινε για τον Σταύρο Δήμα χθες στο Επιμελητήριο Κορίνθου.