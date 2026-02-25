EmTech Europe: Το συνέδριο του MIT επιστρέφει στην Ελλάδα

Στο καθιερωμένο ραντεβού των πιο πρωτοπόρων μυαλών στον κόσμο της τεχνολογίας, από διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και εταιρείες-κολοσσούς, θα ανακαλύψουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες που διαρκώς μετασχηματίζονται και αναδιαμορφώνουν με την σειρά τους, την οικονομία, τις βιομηχανίες αλλά και την καθημερινότητά μας.

Θα συζητηθούν ζητήματα όπως η εξέλιξη της ΑΙ και η μετάβαση σε νέα επίπεδα νοημοσύνης, ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων αλλά και βιομηχανιών καθώς και η θωράκιση των υποδομών απέναντι σε δύσκολα ανιχνεύσιμες ψηφιακές απειλές. Φυσικά, δεν θα λείψουν από τα πάνελ συζητήσεις γύρω από θέματα ηθικής και αξιοπιστίας καθώς η gen AI έχει πλέον «εισβάλει» στην καθημερινότητά μας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα αποκωδικοποιήσουν τις εξελίξεις της νέας ΑΙ εποχής, ενώ κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι να αναδείξουμε πως μπορεί η νέα τεχνολογία να συμβάλει στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα ομιλητών και ομιλητριών μεταξύ των οποίων είναι οι:

Shakir Mohamed, Αντιπρόεδρος Έρευνας στη Google DeepMind στο Λονδίνο αλλά και μια από τις 100 πιο επιδραστικες προσωπικοτητες στην ΑΙ σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ. Ο Shakir Mohamed θα μοιραστεί τη γνώση του για την εξέλιξη της ΑΙ από τα αυτόνομα συστήματα στην νέα εποχή των agentic AI.

Shakir Mohamed

Μαζί μας και ο βραβευμένος Jοseph Sifakis, ομότιμος διευθυντής έρευνας στο Verimag Laboratory και διακεκριμένος καθηγητής στο Southern University of Science and Technology.

H Alessandra Sala, επικεφαλής AI και Data Science στην Shutterstock, θα απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα «Πώς μπορούμε να καινοτομούμε υπεύθυνα;» δίνοντας έμφαση σε τρεις πυλώνες όπως την αξιοπιστία, της αυθεντικότητα αλλά και την εμπιστοσύνη στην εποχή της ΑΙ.

Ο Eduardo Ordax, επικεφαλής Gen AI στην ΑWS, θα αναλύσει με ποιον τρόπο προηγμένα αυτόνομα ΑΙ συστήματα μετασχηματίζουν κλάδους, ανοίγουν νέες δυνατότητες και θέτουν προκλήσεις για ρυθμιστική διακυβέρνηση στην Ευρώπη.

Ο Rohit Patel, διευθυντής, Superintelligence Labs της Meta θα κλείσει το συνέδριο παρουσιάζοντας το όραμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπό της από την βιομηχανία μέχρι και το ανθρώπινο δυναμικό.

Alessandra Sala

Λάβετε μέρος στο EmTech Europe, αποκτήστε πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις της ΑΙ και περιηγηθείτε στις καινοτομίες αλλά και στις ριζικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα.

