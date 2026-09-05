Ενώ η Meta πληρώνει δις για εθισμό παιδιών ο Ζούκερμπεργκ πήγε για ψώνια

Πολλά ακούγονται για την έλλειψη επαφής των δισεκατομμυριούχων με την πραγματικότητα, όμως ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι ξεπερνούν κάθε όριο, Το παράδείγμα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ είναι εντυπωσιακό.

Τι έκανε ο δημιουργός του Facebook; Τσέκαρε την κτηματομεσιτική του περιουσία και είδε πως κάτι του έλειπε: ένα σχεδόν 200 ετών γοτθικό κάστρο στην Ιρλανδία, αξίας έως περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η Meta, η εταιρεία που διοικεί, συμφωνούσε να κατάβαλει το ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων,για να τακτοποιηθεί οικονομικά αυτή η ιστορική αγωγή που είχαν καταθέσει δεκάδες πολιιτείες των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια μήνυση όπου η Meta βρέθηκε στο ειδώλικο κατηγορούμενη ότι σχεδίασε σκόπιμα το Facebook και το Instagram με τρόπο που τα καθιστά εθιστικά για παιδιά και εφήβους.

Υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην αγορά του κάστρου και στην διευθέτηση της αγωγής; Όχι. Η συγκυρία που γίνονται οι δύο συναλλαγές πάντως, μας δείχνουν μια εντυπωσιακή εικόνα του μεγέθους του πλούτου που περιβάλλει τον Ζούκερμπεργκ και την εταιρεία του.

Το κάστρο

Ο Μαρκ και η σύζυγος του, Πρισίλα Τσαν, απέκτησαν το Strancally Castle, ένα κτήμα γοτθικής αναβίωσης στην κομητεία Γουότερφορντ, με θέα στον ποταμό Μπλάκγουοτερ. Η τιμή αγοράς δεν έχει γίνει γνωστή, όμως οι Irish Times εκτιμούν την αξία του ακινήτου μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι Times σημειώνουν ότι το κάστρο κόστισε περίπου το 10% της αξίας του υπερπολυτελούς γιοτ του Ζούκερμπεργκ, του 118 μέτρων Launchpad. Το κάστρο χτίστηκε το 1830 και το κτήμα του εκτείνεται σε περίπου 440 στρέμματα.

Αυτό που το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό (και μας προκαλεί μια αίσθηση τρόμου για τον Μαρκ και τις καταναλωτικές του επιλογές), είναι ο θρύλος ότι το ακίνητο διέθετε μια «τρύπα δολοφονίας», μμια καταπακτή από την οποία οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες έπεφταν κατευθείαν στο ποτάμι.

Υπήρχε βέβαια και ένας πιο πρακτικός λόγος γι' αυτή την αγορά, ότι η οικογένεια αγόρασε το ακίνητο με σκοπό να διατηρήσει την ιστορία του και να περνά περισσότερο χρόνο στην Ιρλανδία, όπου η Meta διατηρεί από το 2009 την ευρωπαϊκή της έδρα. Όλοι χρειαζόμαστε ένα κάστρο για να χαλαρώσουμε από την πολλή δουλειά.