Έπεσε το Youtube: Προβλήματα αναφέρει πλήθος χρηστών της πλατφόρμας

Προβλήματα στο Youtube έκαναν την εμφάνισή τους λίγο μετά τις 15:00 της Παρασκευής, καθώς πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για αδυναμία πρόσβασης.
Στην ιστοσελίδα downdetector καταγράφηκε πλήθος αναφορών για προβλήματα από πολλούς χρήστες της πλατφόρμας αναπαραγωγής βίντεο. Αυτή την ώρα ωστόσο το Youtube λειτουργεί κανονικά.
