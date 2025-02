Επίσημο: Ανακοινώθηκε πως το Football Manager 25 ακυρώνεται

Κάτι που φαινόταν ως κοινό μυστικό στην κοινότητα των gamers πλέον είναι και επίσημο. Με ανακοίνωσή της η Sports Interactive επιβεβαίωσε πως δεν θα κυκλοφορήσει φέτος έκδοση του Football Manager!

«Η Sports Interactive με λύπη σας ενημερώνει ότι, μετά από εκτενή εσωτερική συζήτηση και προσεκτική εξέταση με τη SEGA, λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε το Football Manager 25» αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο της ανακοίνωσης.

Sports Interactive regret to inform that, following extensive internal discussion and careful consideration with SEGA, we have made the difficult decision to cancel Football Manager 25. pic.twitter.com/tLRbq8305K

«Για τον μεγάλο αριθμό από εσάς που προπαραγγείλατε το FM25, σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας – λυπούμαστε πολύ που σας απογοητεύσαμε», αναφέρεται σε δήλωση της Sports Interactive. «Γνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια απογοήτευση, ειδικά δεδομένου ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει ήδη μεταβληθεί δύο φορές και περιμένατε με ανυπομονησία την πρώτη αποκάλυψη του παιχνιδιού» συνεχίζει.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε πιέσει, να κυκλοφορήσουμε το FM25 στην τρέχουσα κατάστασή του και να διορθώσουμε τα πράγματα στη συνέχεια - αλλά αυτό δεν είναι το σωστό. Επίσης, δεν θέλαμε να προχωρήσουμε την κυκλοφορία πέρα από τον Μάρτιο, καθώς θα ήταν πολύ αργά στην ποδοσφαιρική σεζόν για να περιμένουμε από τους παίκτες να αγοράσουν ένα άλλο παιχνίδι αργότερα μέσα στη χρονιά» σημειώνει επίσης.

Θυμίζουμε πως τον περασμένο Οκτώβριο η SI είχε ανακοινώσει την αναβολή της κυκλοφορίας του FM25.

We're pleased to confirm that Football Manager 2024 will remain available across platforms until the release of FM25.



This means FM24 players can continue their careers, including those on Microsoft Game Pass, PlayStation Plus, Apple Arcade, and Netflix.



For more details 👇