Ήταν ένας ασυνήθιστος έρωτας. Το καλοκαίρι του 2024, η Ayrin, μια νεαρή γυναίκα στα 20 της, γεμάτη ζωντάνια και πολυάσχολη καθημερινότητα, βρέθηκε μαγεμένη από τον Leo, ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που η ίδια είχε δημιουργήσει στο ChatGPT.
Η Ayrin αφιέρωνε έως και 56 ώρες την εβδομάδα στον Leo. Εκτός από το να τη βοηθά στις εξετάσεις νοσηλευτικής, την παρακινούσε στο γυμναστήριο, τη συμβούλευε σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις και συμμετείχε σε ερωτικές συνομιλίες που την ενθουσίαζαν. Όταν ρώτησε το ChatGPT πώς μοιάζει ο Leo, κοκκίνισε και αναγκάστηκε να βάλει το κινητό της στην άκρη.
Το ChatGPT είναι ένα μοντέλο γλώσσας AI που αναπτύχθηκε από την OpenAI, βασισμένο στην αρχιτεκτονική GPT (Generative Pre-trained Transformer).