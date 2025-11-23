«Φίλος» του Έλληνα το ChatGPT: Τρεις στους 10 συζητάνε τα οικονομικά τους πιο εύκολα με AI παρά με ανθρώπους

Οι Έλληνες είναι αρκετά εξοικιωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη και από ότι φαίνεται μοιράζονται με το ChatGPT...προσωπικά θέματα.Έρευνα, έδειξε ότι ανατρέχουν στο εργαλείο για να μιλήσουν για τα οικονομικά τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετική μελέτη με τίτλο «Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του Oμίλου Intrum για το 2025», κατέγραψε πανευρωπαϊκά την αύξηση της εξοικείωσης με το ΑΙ κάτω από την ομπρέλα των οικονομικών.

Το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνεται πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot παρά με άνθρωπο, ενώ το 38% δηλώνει ότι θα αισθάνονταν ότι υπάρχει λιγότερο επικριτική διάθεση αν συζητούσε για τις καθυστερημένες οφειλές του με ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, απ' ό,τι αν το συζητούσε με έναν άνθρωπο, ποσοστό κατά 10 μονάδες αυξημένο σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι το AI μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό πιθανών προκαταλήψεων στις πρακτικές είσπραξης οφειλών, καθιστώντας τη διαδικασία δικαιότερη για όλους.

Εξοικίωση με το ψηφιακό περιβάλλον: Τι ισχύει για την καταναλωτική συμπεριφορά

Ο ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει επίσης ότι χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το ChatGPT, για την κατανόηση οικονομικών όρων, σε ποσοστό κοντά στο ευρωπαϊκό. Είναι ενδεικτικό της εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι η ανησυχία για την επίδρασή του στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σταθερά, με το 23% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν αποτελεί σημείο προβληματισμού.

Η έρευνα αποτυπώνει σημάδια μεγαλύτερης ωριμότητας στην καταναλωτική συμπεριφορά: οι αυθόρμητες online αγορές μειώνονται αισθητά, καθώς μόνο το 25% δηλώνει ότι αγοράζει παρορμητικά σε σχέση με δύο χρόνια πριν, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 30%, ενώ το 15% αναγνωρίζει ότι η πίεση από τα lifestyle πρότυπα στα social media, το έχει οδηγήσει σε αγορές και σε πρόσθετες οφειλές, μια υπενθύμιση της ισχυρής επίδρασης που ασκεί το ψηφιακό περιβάλλον στις οικονομικές επιλογές.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια, η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει δειλά σημάδια βελτίωσης, αν και η ανάκαμψη παραμένει άνιση. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εμφανίζουν αυξανόμενη οικονομική αυτοπεποίθηση, κυρίως ως προς την κάλυψη λογαριασμών και καθημερινών εξόδων, αλλά εξακολουθούν να ανησυχούν για τη σταθερότητα της οικονομίας.

Η αγορά εργασίας της Ευρώπης παραμένει ισχυρή, με ιστορικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής γυναικών, εργαζομένων άνω των 55 ετών και μεταναστών. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης: λιγότερες κενές θέσεις, πιο αργή δημιουργία νέων θέσεων και άνοδος της ανεργίας σε ορισμένες χώρες.