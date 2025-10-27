Gmail: 183 εκατομμύρια κωδικοί στα χέρια χάκερ – Δείτε αν κινδυνεύει ο λογαριασμός σας

Μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις δεδομένων των τελευταίων ετών ήρθε στο φως, με 183 εκατομμύρια διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης να έχουν εκτεθεί.

Ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Troy Hunt, αποκάλυψε ότι τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε μια «γιγαντιαία συλλογή» συνολικού όγκου 3,5 τεραμπάιτ μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε 875 ταινίες πλήρους μήκους σε ανάλυση HD.

Σύμφωνα με τον Hunt, στη διαρροή περιλαμβάνονται λογαριασμοί από όλους τους μεγάλους παρόχους email - όχι μόνο το Gmail, αλλά και το Outlook, το Yahoo και άλλες υπηρεσίες.

«Προέρχονται από παντού που μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά το Gmail εμφανίζεται πάντα σε υψηλό ποσοστό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πώς να ελέγξετε αν επηρεαστήκατε

Η διαρροή αποκαλύφθηκε μέσω της ιστοσελίδας Have I Been Pwned (HIBP). Εκεί, οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση email τους και να δουν αν περιλαμβάνεται στη λίστα των παραβιάσεων.

Ακόμα κι αν δεν εμπλέκεστε στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι πιθανό το email σας να έχει εκτεθεί σε παλαιότερες παραβιάσεις που χρονολογούνται πάνω από δέκα χρόνια πίσω.

Όσοι διαπιστώσουν ότι επηρεάζονται, πρέπει να αλλάξουν άμεσα τον κωδικό πρόσβασης του email τους.

Παράλληλα, συνιστάται η ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο παραγόντων (2FA), ώστε κάθε σύνδεση να απαιτεί και έναν επιπλέον κωδικό που αποστέλλεται στο κινητό.

Ο κίνδυνος πέρα από το email

Η συγκεκριμένη παραβίαση δεν αφορά μόνο τον κωδικό του email. Τα δεδομένα προέρχονται από τα λεγόμενα “stealer logs”, αρχεία που δημιουργούνται από κακόβουλο λογισμικό και καταγράφουν τα στοιχεία σύνδεσης που πληκτρολογούν οι χρήστες σε διάφορες ιστοσελίδες.

Αυτό σημαίνει ότι σε κίνδυνο βρίσκονται και οι λογαριασμοί σας σε πλατφόρμες όπως το Amazon, το eBay ή το Netflix, εφόσον χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό.