Gmail χωρίς ανεπιθύμητα μηνύματα: Η νέα λειτουργία «όπλο» κατά του spam

Ο αρχικός τοίχος του Gmail χωρίς κανένα περιττό μήνυμα. Όνειρο ή πραγματικότητα; Πλέον το δεύτερο, αφού η νέα λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάνει την αντιμετώπιση του spam σχεδόν αυτόματη.

Πρόκειται για την επιλογή «Διαγραφή από τη λίστα», που εμφανίζεται πλέον δίπλα στο όνομα του αποστολέα, επιτρέποντας να διαγραφεί από newsletters και προωθητικά emails με ένα μόνο κλικ.

Αν ο αποστολέας δεν επιτρέπει απευθείας διαγραφή, το Gmail οδηγεί τον χρήστη στην ιστοσελίδα όπου μπορεί να το κάνει χειροκίνητα.

Gmail: Προσαρμόζεται στην εποχή της κυβερνοαπάτης

Η απλότητα της νέας λειτουργίας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με στοιχεία κυβερνοασφάλειας, μεγάλο ποσοστό των επιθέσεων phishing ξεκινούν από emails που μοιάζουν διαφημιστικά, αλλά στην πραγματικότητα καμουφλάρουν επικίνδυνους συνδέσμους.

Επομένως, κάθε βήμα που μειώνει τον όγκο τέτοιων επικοινωνιών αυξάνει ταυτόχρονα την ψηφιακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η κίνηση της Google αναδεικνύει μια σύγχρονη παγίδα: το λεγόμενο «νόμιμο spam». Εταιρείες εκμεταλλεύονται τους όρους χρήσης για να στέλνουν συνεχώς ενημερώσεις, προσφορές ή διαφημίσεις σε όσους κάποτε απλώς δημιούργησαν λογαριασμό ή αγόρασαν ένα προϊόν.

Αντί να θεωρηθούν ανεπιθύμητα, αυτά τα μηνύματα περνούν το φίλτρο του Gmail επειδή τεχνικά ο χρήστης έδωσε συγκατάθεση.

Η νέα δυνατότητα έρχεται, λοιπόν, να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στην εταιρική επικοινωνία και το δικαίωμα του χρήστη για «ήσυχο» inbox. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνική καινοτομία, αλλά και για μια μορφή ψηφιακής ελευθερίας που επιτρέπει στον καθένα να ελέγχει ποιος πραγματικά έχει πρόσβαση στο προσωπικό του χώρο επικοινωνίας.