H γυναίκα που βγάζει πάνω από 17.000 ευρώ τον μήνα μέσω Chat-GPT

To όνομα της είναι Ρεμπέκα Μπιτς (Παραλία) και το success story της μπορεί να προκαλέσει πολύ έξυπνα λογοπαίγνια με το επώνυμο της. Η Ρεμπέκα σήμερα γιορτάζει καθώς κατάφερε να διπλασιάσει εύκολα το εισόδημα της μέσω Chat GPT και άλλων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε AI και “vibe coding”. Με τα συγκεκριμένα εργαλεία κατάφερε να δημιουργήσει ψηφιακά προϊόντα προς πώληση. Είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται; Μήπως να αφήσουμε όλοι τις δουλειές μας και να «μιλήσουμε» με το AI; Επίσης τι είναι το vibe coding και γιατί ακούγεται σαν τίτλος ψαγμένου αναψυκτικού;

Θα εξηγήσουμε

Το “vibe coding” επιτρέπει στο AI να δημιουργεί κώδικα, απλοποιώντας τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών προϊόντων. Η Ρεμπέκα από το 2018 δημιουργεί "printables", δηλαδή εκτυπώσιμα ψηφιακά προϊόντα με δικαίωμα εκ νέου πώλησης. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι συνήθως παιχνίδια, ψηφιακά εργαλεία μάθησης, διακοσμητικά, σχεδιαστικά πρότυπα επίπλων, πατρόν για σχέδια ρούχων και όχι μόνο.

Η Ρεμπέκα χρησιμοποιεί δωρεάν εργαλεία όπως το Canva για να δημιουργήσει την οπτική ταυτότητα των προϊόντων της ενώ το Chat GPT την «ακούει» και κάνει όλη την παραγωγική δουλειά. Με τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει ένα online μάθημα σε 90 λεπτά ή ένα εκτυπώσιμο ημερολόγιο σε 20 λεπτά.

Σήμερα ο κατάλογος με τα προϊόντα που έχει δημιουργήσει, μετρά 1.500 καταχωρήσεις, με τουλάχιστον 170.000 πελάτες να λαμβάνουν κάθε μήνα το newsletter με τα νέα της προϊόντα.

Αν σας κίνησε το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιχειρηματική απόπειρα, αξίζει τότε να καταγράψετε πως η Ρεμπέκα εκτός από Chat GPT και Canva έχει στη φαρέτρα της και εργαλεία όπως το MIdjourney, το Ideogram και το Recraft, ώστε κάθε νέο της προϊόν να είναι μια ακόμα πιο εξελιγμένη και δουλεμένη στην εντέλεια δημιουργία, σε σχέση με τα προηγούμενα.

Για την ίδια, το AI δεν αφαιρεί δουλειές, αλλά είναι εργαλείο έκφρασης και εξέλιξης. Ως καλλιτέχνιδα με σπουδές στις καλές τέχνες, βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη σαν τρόπο ενίσχυσης της δημιουργικότητας.

