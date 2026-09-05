Στο X του Σαμ Άλτμαν, του δημιουργού του ChatGPT, υπάρχουν χιλιάδες μάνατζερς και στελέχη επιχειρήσεων που του γράφουν πόσο μεγάλος οραματιστής είναι και πόσο μπροστά βλέπει, ως προς την ανάπτυξη του Α.Ι. Υπάρχει όμως κι αυτό το υπέροχο σχόλιο που αλιεύσαμε, το οποίο συνοδευόταν από ένα gif του Τζακ Νίκολσον που υψώνει το μεσαίο δάκτυλο.

Γράφει: «Σε μισώ, στ' αλήθεια. Είσαι η ενσάκωση όλων όσων πάνε στραβά στον κόσμο και στην κοινωνία. Το A.I πρέπει να ξεκουμπιστεί από τις ζωές μας και προσεύχομαι για την ημέρα που οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα ενωθούν για να το κάνουν παράνομο και όλες οι εταιρείες που έχουν data centers θα πάρουν σκληρές ποινές»

I truly hate you. You are what's wrong with this world and society. Ai should go the fuck away forever and I pray one day the governments around the world band together to make it illegal and any companies/people running Ai data centers, websites etc. get harsh sentences 🖕🙄🖕 pic.twitter.com/HU8KQLy8SQ — 🦩Vice City Baby 🌴 (@GtaGlazer) August 3, 2026

Τι γράφει όμως ο Σαμ Άλτμαν και προκαλεί τόσες αντιδράσεις. Ένα από τα πιο πρόσφατα post του (13 εκατομμύρια αντιδράσεις!) λέει τα εξής:

«να μια κουλ χρήση του chatgpt που άκουσα χθες βράδυ!

συνέδεσε τα ημερολόγια των μελών της οικογένειας σου και εξήγησε στο chat τα ενδιαφέροντα των παιδών σου.

Κάθε πρωί, καθώς οδηγείς τα παιδιά σου στο σχολείο, δώσε του εντολή να δημιουργεί ένα Podcast που να μιλάει για τον αγώνα ποδοσφαίρου που θα έχει το παιδί σου σήμερα το απόγευμα, για το πάρτι γενεθλίων που πρόκειται να παρευρεθεί, για τα νέα της ημέρας»

X (Twitter)

Ο Άλεξ Χιρτς, δημιουργός γνωστών προγραμμάτων animation, όπως η σειρά "Gravity Fails", του απάντησε με κάτι προφανές: «αν, αντί για όλα αυτά, απλά μιλούσες με το παιδί σου;»

Στο ίδιο post, ένας ακόμα συμμετέχων αναρωτιέται πόσο αποκομμένοι από την αληθινή, ανθρώπινη συμπεριφορά είναι οι μεγιστάνες της Silicon Valley, οι οραματιστές της, όπως ο Σαμ Άλτμαν. Όχι άδικα.