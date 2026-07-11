H Times Square πλημμύρισε από κυνηγούς Pokemon - Και η αποστολή τους ήταν σχεδόν αδύνατη

Χιλιάδες παίκτες του Pokemon GO συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια του παιχνιδιού. Πώς αλλιώς, πετώντας pokeball προς πάρα κατεύθυνση.
Η πλατεία της αμερικανικής μεγαλούπολης πλημμύρισε από κόσμο, που δεν μπορούσε να χάσει με τίποτα το πελώριο κάλεσμα για κυνήγι pokemon.
Οι χιλιάδες «εκπαιδευτές» ενώθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιδρομές με φυσική παρουσία στην ιστορία του Pokemon Go για να νικήσουν το θρυλικό Mega Mewtwo Y σε μια συγχρονισμένη, πραγματική μάχη επιδρομών που μεταδόθηκε ζωντανά παγκοσμίως.
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Τα εμβληματικά billboards της Times Square συμμετείχαν στο δρώμενο, με σχετικές ειδοποιήσεις για τις εξελίξεις και την εμφάνιση των avatar των παικτών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, ήταν περίπου 2.000 εκείνοι που πήραν μέρος στην εκδήλωση.
Το κάλεσμα στη Νέα Υόρκη, όμως, αποτέλεσε μόνο την αρχή του Pokemon GO Fest 2026: Global, το οποίο θα διεξαχθεί παγκοσμίως με δρώμενα έως τις 12 Ιουλίου.
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