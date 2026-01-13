HBO Max: Το κόστος συνδρομής και οι καλύτερες σειρές της πλατφόρμας που ήρθε στην Ελλάδα

Όσοι είναι μυημένοι στην καλή τηλεοπτική μυθοπλασία, ξέρουν πως όταν πρόκειται για σειρά του HBO (ακρώνυμο των λέξεων Home Box Office) τότε το σλόγκαν του καναλιού γίνεται κανόνας: «δεν είναι σειρά, είναι HBO». Για να μπει δυναμικά στην εποχή του streaming, η πλατφόρμα απέκτησε νέα ονομασία, έγινε «HBO MAX» και από σήμερα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα, με ατομικό πακέτο (11 ευρώ/μήνα) και οικογενειακό (16 ευρώ). Πρόκειται μια πλατφόρμα - «χρυσωρυχείο» για όσους αναζητούν κορυφαίους τίτλους της αμερικάνικης τηλεόρασης ή απλά θέλουν να περάσουν λίγες ώρες ανεμελιάς, με κάποιο επεισόδιο του «Sex And The City».

Το σέξι (!) παρελθόν

Το HBO γεννήθηκε ως συνδρομητικό κανάλι πριν από 54 χρόνια. Στο πέρασμα των δεκαετιών η πλατφόρμα κατάφερε να προσελκύσει συνδρομητές κυρίως μέσα από το λανσάρισμα σειρών σεξ και τρόμου (τι άλλο θέλει ένας θεατής στα 90ς!). Οι «Ιστορίες από την Κρύπτη» (1989) έγιναν ένα από τα πρώτα μεγάλα hit, το «Dream On» (1990) ήταν η πρώτη πειραματική κωμωδία, το «Real Sex» πούλησε αληθινό σεξ (!) μέσα από από μια σειρά - ντοκιμαντέρ (1991). Με το δράμα φυλακών «OZ» (1997), το «Sex And The City» και τα θρυλικά πλέον, «The Sopranos» και «The Wire», το κανάλι μπήκε στο νέο αιώνα, λανσάροντας τηλεόραση που έμοιαζε με σινεμά, αλλά σε μικρότερη οθόνη.

Σήμερα

Το «The Pitt», το νοσοκομειακό δράμα που βρέθηκε στα καλύτερα του 2025, όλο το φιλμικό σύμπαν του «Χάρι Πότερ», το «Last of Us», το «Game of Thrones», το «White Lotus» είναι μερικές από τις καλύτερες σύγχρονες παραγωγές που προβλήθηκαν για πρώτη φορά τηλεοπτικά, από το HBO MAX. Καταλαβαίνετε τι μας κάνετε; Δεν θα βγούμε καθόλου έξω την άνοιξη, είναι μοιραίο.