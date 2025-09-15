Η αληθινή ιστορία πίσω από το πρώτο, αστείο όνομα της Google

Το επιχειρείν θέλει υπομονή και επιμονή και άγνοια κινδύνου, αν κρίνουμε με βάση όσα λένε σήμερα στα διάφορα Ted Talks, αρκετοί επιχειρηματίες που σήμερα «κολυμπούν» στα εκατομμύρια σαν τον Σκρουτζ Μακ Ντακ. Οι συνιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin δεν ξεφεύγουν από τον κανόνα. Αν κρίνουμε από τα πρώτα ονόματα που είχε η εταιρεία τους, η Google, σίγουρα έχουν επιδείξει και άγνοια κινδύνου

Το πρώτο όνομα που χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν την ιντερνετική τους επιχείρηση, σε μια εποχή που το να λέει κανείς ότι έχει «επιχείρηση στο Ίντερνετ» προκαλούσε πρώτα δέος και ύστερα απορία, ήταν "Alphabet" (αλφάβητο). Ο ίδιος ο Πέητζ, χρόνια αργότερα εξήγησε πως είχαν σκεφτεί αυτό το όνομα διότι «το αλφάβητο περιγράφει ένα σύνολο γραμμάτων που αντιπροσωπεύουν μια γλώσσα, μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της ανθρωπότητας. Αυτός ήταν και ο πυρήνας της εργασίας μας, της καταλογογράφησης του Ίντερνετ».

Το σίγουρο ήταν πως εκείνη την εποχή (1996-97) το δίδυμο των συνεργατών δεν ήταν η πρώτη φορά που πειραματίζοταν με τη γλώσσα και τις ονομασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το site της Google (πρώτη φορά που ένα googl-αρισμα έχει τόσο άμεσα αποτελέσματα), η αρχική ονομασία του project τους ήταν "Backrub".

Γιατί ρε Google, γιατί Backrub;

Το ονόμασαν έτσι λοιπόν, γιατί το πρόγραμμα που είχαν αναπτύξει, ανέλυε τα "backlinks" του Διαδικτύου, ώστε να καταλάβει πόσο σημαντικός ήταν ένας ιστότοπος και με ποιους άλλους συνδεόταν. Το Backrub ξεκίνησε να λειτουργεί στους σέρβερ του πανεπιστημίου του Στάνφορντ, μέχρι που κάτι τέτοιο δεν ήταν πια εφικτό, λόγω του τεράστιου bandwidth που είχε αποκτήσει.

Στην πορεία των μηνών, ο Πέητζ πρώτος εξέφρασε μια δυσφορία για το όνομα. Μαζί με τους συνεργάτες του, ξεκίνησαν την αναζήτηση για ένα όνομα που θα αναδείκνυε ακόμα περισσότερο την αναπτυσσόμενη τότε, τεχνολογίας διαδικτυακής αναζήτησης, ένα όνομα που θα έδειχνε πόσα δεδομένα έχουν διαμορφώσει σε online καταλόγους.

Το όνομα "Google" προέκυψε ως ιδέα από έναν απόφοιτο του πανεπιστημίου του Στάνφορντ, τον Σον Άντερσον. Ο Άντερσον αρχικά πρότεινε τη λέξη "googolplex"και ο Πέητζ το συντόμευσε. "Googol".

Τι είναι Googol

Googol στα μαθηματικά είναι το ψηφίο "1" ακολουθούμενο από 100 μηδενικά, ένας έξυπνος τρόπος να αναδειχθεί το αχανές σύμπαν της ηλεκτρονικής πληροφορίας που προσπαθούσε να οργανώσει αυτή η νέα επιχείρηση. Το όνομα domain ήταν διαθέσιμο, αλλά στην καταχώρηση έκαναν λάθος, γράφοντας "google.com" αντί για "googol". Ο Πέητζ ένιωθε πως αυτό το όνομα ήταν καλύτερο και το καταχώρησε μόνος του, στις 15 Σεπτεμβρίου 1997. Και όπως αποδείχθηκε, είχε απόλυτο δίκιο.