Η Amazon μόλις έριξε το παγκόσμιο internet: Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση και τα αίτια του blackout

H θυγατρική της Amazon, AMS, μία πλατφόρμα cloud computing που τροφοδοτεί μεγάλο μέρος του διαδικτύου, τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες τη Δευτέρα (20/10), με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν αρκετές μεγάλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, όπως το Snapchat και το cloud της Amazon.

Από τραπεζικές υπηρεσίες μέχρι κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και ηλεκτρονικές αγορές, χιλιάδες υπηρεσίες «έπεσαν» καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, δεν μπορούσαν να παραγγείλουν ούτε τον πρωινό καφέ τους.

Αυτό το τελευταίο blackout είναι μία γλαφυρή υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη είναι η αρχιτεκτονική του διαδικτύου, ακόμη και αν η διακοπή είναι σύντομη, και πόσο εξαρτημένος έχει γίνει ο κόσμος από αυτές τις υπηρεσίες.

«Συσκότιση» για το blackout της Amazon

Παρόλο που η AWS και οι ανταγωνιστές της έχουν εν γένει υγιές ψηφιακό «θεμέλιο», το διαδίκτυο είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο επικαλυπτόμενων υπηρεσιών που είναι τόσο αξιόπιστες όσο ο πιο αδύναμος κώδικάς τους, όπως εξηγεί το CNN.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμιο χάος στο διαδίκτυο: «Έπεσαν» το cloud της Amazon, το Snapchat και άλλες εφαρμογές

Η βασική αιτία της διακοπής της Δευτέρας παραμένει άγνωστη, αλλά μια υπηρεσία που μετατρέπει φιλικά ονόματα ιστοσελίδων σε διευθύνσεις IP δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τις τεράστιες βάσεις δεδομένων χιλιάδων εταιρειών που φιλοξενούνται από την Amazon.

Προηγούμενες διακοπές λειτουργίας αυτής της κλίμακας έχουν προκληθεί από μια μεγάλη ποικιλία σφαλμάτων, όπως ελαττωματικές ενημερώσεις, τυχαία εισαγωγή κακού κώδικα ή αλλαγή σε λογισμικό τρίτων που δεν είναι συμβατή με μια υπηρεσία.

Σπάνια, οι διακοπές καλωδίωσης στο διαδίκτυο, οι κυβερνοεπιθέσεις ή οι άμεσες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας μπορούν να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας ή υπερφόρτωση διακομιστών που φιλοξενούν βασικές εφαρμογές.

Ωστόσο, η σχετική συχνότητα αυτών των γεγονότων δείχνει την έλλειψη απαραίτητων εναλλακτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Πολύ συχνά, λένε ορισμένοι ειδικοί στο διαδίκτυο, οι εταιρείες «βάζουν όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι» υπηρεσιών cloud.

Amazon: H υπόσχεση του internet και η ψηφιακή «αστικοποίηση»

Δεν υπάρχει «κανένα σημάδι» ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τον Rob Jardin, επικεφαλής ψηφιακού διευθυντή στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας NymVPN, προσθέτοντας ότι «φαίνεται σαν τεχνικό σφάλμα που επηρεάζει ένα από τα κύρια κέντρα δεδομένων της Amazon».

Διαβάστε ακόμα: Στο TikTok αγανακτούν με τη μοναδική εργασία που αρνείται να κάνει το ChatGPT

«Το διαδίκτυο σχεδιάστηκε αρχικά για να είναι αποκεντρωμένο και ανθεκτικό, ωστόσο σήμερα ένα μεγάλο μέρος του διαδικτυακού μας οικοσυστήματος συγκεντρώνεται σε έναν μικρό αριθμό περιοχών cloud», ανέφερε σε σημείωμα. «Όταν μία από αυτές τις περιοχές παρουσιάζει σφάλμα, ο αντίκτυπος είναι άμεσος και εκτεταμένος».

Ο Jardin είπε ότι «αυτά τα προβλήματα μπορούν να προκύψουν όταν τα συστήματα υπερφορτώνονται ή ένα βασικό μέρος του δικτύου παρουσιάζει βλάβη. Και επειδή τόσοι πολλοί ιστότοποι και εφαρμογές βασίζονται στο AWS, ο αντίκτυπος εξαπλώνεται γρήγορα».

Η AWS δεν αντιμετωπίζει συχνά τέτοιες μεγάλες διαταραχές, με την τελευταία να σημειώνεται το 2021.

«Αυτό είναι στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους μεγάλους παρόχους cloud και, στην πραγματικότητα, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι είναι σε θέση να λειτουργούν στην κλίμακα που λειτουργούν χωρίς συχνότερες διακοπές», δήλωσε ο Mike Chapple, ειδικός στον κυβερνοχώρο και καθηγητής πληροφορικής στο Mendoza College of Business του Πανεπιστημίου Notre Dame.

«Ο λόγος που αυτά τα γεγονότα προσελκύουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή είναι λόγω του αντίκτυπού τους», δήλωσε στο CNN. «Εάν μια μεμονωμένη εταιρεία αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο κέντρο δεδομένων της, αυτό προκαλεί προβλήματα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας».

Amazon: Μνήμες από τη «λαίλαπα» του 2024

Το 2024, η μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας πληροφορικής στην ιστορία προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλα τμήματα του διαδικτύου, όταν ένα καταστροφικό σφάλμα λογισμικού της CrowdStrike προκάλεσε προβλήματα σε υπολογιστές, ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στη λειτουργία νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας άμεσες επιχειρηματικές απώλειες 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα σφάλμα στο σύστημα δοκιμών της CrowdStrike που βασίζεται στο cloud προκάλεσε μια προβληματική ενημέρωση σε υπολογιστές σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, πέρυσι, το δίκτυο της AT&T παρουσίασε αρκετές διακοπές λειτουργίας , συμπεριλαμβανομένης μιας 11ωρης κατάρρευσης που εμπόδισε πολλούς εργαζόμενους σε περιόδους προσωρινής απασχόλησης (gig workers) να κάνουν τη δουλειά τους.

Τι πήγε τότε στραβά τη Δευτέρα;

Η AWS είναι ένας πάροχος cloud computing που φιλοξενεί πολλές από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες στον κόσμο. Στα πρώτα χρόνια της Amazon, η εταιρεία χρειαζόταν επιπλέον χωρητικότητα διακομιστή για να διασφαλίσει ότι είχε αρκετή υπολογιστική ισχύ για να διαχειριστεί τις τεράστιες ποσότητες επισκεψιμότητας που έρχονταν στον ιστότοπό της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Η Amazon συνειδητοποίησε ότι κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους διακομιστές για να υποστηρίξει τις διαδικτυακές ανάγκες άλλων εταιρειών και από αυτό γεννήθηκε η AWS.

Μεταξύ των πολλών προσφορών της AWS είναι η DynamoDB, μια βάση δεδομένων που φιλοξενεί πληροφορίες για εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πελατών.

Η Amazon δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πελάτες της δεν είχαν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη DynamoDB, επειδή το Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS) - ένα είδος τηλεφωνικού καταλόγου για το διαδίκτυο - αντιμετώπισε πρόβλημα.

Το DNS είναι σαν μια μηχανή εντοπισμού θέσης στο διαδίκτυο, μετατρέποντας φιλικές προς το χρήστη διευθύνσεις ιστού όπως το amazon.com σε διευθύνσεις IP - μια σειρά αριθμών που μπορούν να κατανοήσουν άλλοι ιστότοποι και εφαρμογές.

«Η Amazon είχε αποθηκεύσει τα δεδομένα με ασφάλεια, αλλά κανείς άλλος δεν μπορούσε να τα βρει για αρκετές ώρες, αφήνοντας τις εφαρμογές προσωρινά διαχωρισμένες από τα δεδομένα τους», είπε ο Chapple. «Είναι σαν μεγάλα τμήματα του διαδικτύου να υπέστησαν προσωρινή αμνησία».

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή του DNS, αλλά διήρκεσε μόνο λίγες ώρες προτού η Amazon διορθώσει το πρόβλημα DNS και συνέστησε στις εταιρείες να διαγράψουν την προσωρινή μνήμη τους - τα αρχεία προσωρινής αποθήκευσης - για να επιταχύνουν την αποκατάσταση των υπηρεσιών τους.