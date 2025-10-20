Στο TikTok αγανακτούν με τη μοναδική εργασία που αρνείται να κάνει το ChatGPT

Φίλος, ψυχολόγος, καθηγητής, διατροφολόγος. Πολλές οι ιδιότητες του ChatGPT. Ό,τι του ζητήσεις, είναι εκεί για σένα, για να απαντήσει στα πιο μεγάλα σου ερωτήματα, για να ξεδιαλύνει τις καθημερινές σου απορίες, ακόμη και να σε καθησυχάσει, βρίσκοντάς σου λύση σε άλλη μια στιγμή παραφροσύνης.

Όλα μπορεί να τα κάνει αυτό το διαδεδομένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που έχει κατακτήσει κάθε πτυχή της ζωής. Ή μήπως υπάρχει κάτι που ξεφεύγει των εργασιών του;

Χρήστης του TikTok εντόπισε το μοναδικό πράγμα που το ChatGPT αρνείται να φέρει εις πέρας ή για να το θέσουμε αλλιώς, δεν μπορεί να κάνει.

Στο βίντεο ο χρήστης ζητάει από το ChatGPT κάτι πολύ απλό, κάτι μάλιστα που δεν απαιτεί ούτε κριτική, ούτε σύνθετη σκέψη. Να μετρήσει ως το 1 εκατομμύριο. Εκείνο του απαντάει χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι κάτι που θα πάρει σίγουρα πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελες να το κάνουμε μαζί λίγο-λίγο ή απλά να σου εξηγήσω πώς θα ήταν;»

Ο χρήστης συνεχίζει λέγοντάς ότι έχει άπειρο χρόνο στη διάθεσή του και πως θέλει απλώς το ChatGPT να του μετρήσει ως το 1 εκατομμύριο και κάπως έτσι η ευγενική - πάντα - φωνή του ChatGPT απαντά αυτή τη φορά πως πράγματι θα το κάνει βήμα βήμα, αλλά αν χρειαστεί, μπορεί να κάνει μερικά διαλείμματα.

Το ChatGPT επιχειρεί να ξεκινήσει αλλά κάτι θα πάει ξανά λάθος και τελικά δεν θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρώσει την εργασία που του ζητήθηκε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Κάθε μεμονωμένο αίτημα που θέτει χρήστης στο ChatGPT, καταναλώνει περίπου 0,3 watt ενέργειας. Αυτή η ενέργεια ισοδυναμεί με τη φόρτιση ενός κινητού για περίπου ένα λεπτό ή τη λειτουργία μιας λάμπας LED για μερικά λεπτά σύμφωνα με έρευνες.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, κάθε 10-50 ερωτήσεις στο ChatGPT αντιστοιχούν σε κατανάλωση περίπου 0,5 λίτρου καθαρού, πόσιμου νερού. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για την ψύξη των υπερυπολογιστών που φιλοξενούν τα μοντέλα AI σε τεράστια data centers. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης γνωρίζει πόση ενέργεια απαιτείται ώστε να απαντήσει στο κάθε ερώτημα γι' αυτό και αποφεύγει το συγκεκριμένο αίτημα.

Και ίσως αυτές να είναι μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το ChatGPT.