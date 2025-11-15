Η Apple κυκλοφορεί το iPhone Pocket: Τι είναι το νέο gadget και πόσο κοστίζει

Έχουμε σίγουρα χάσει το μέτρημα από τα iPhone που κυκλοφορούν και τα άπειρα gadgets που είναι συμβατά με τη συσκευή: από χρωματιστά ακουστικά μέχρι θήκες με λουράκια.

Ωστόσο, το νέο αξεσουάρ που παρουσιάστηκε σήμερα (12/11) από τον ιαπωνικό οίκο μόδας ISSEY MIYAKE και την Apple δύσκολα το ξαχνάς, αφού είναι φτιαγμένο από...ύφασμα και έχει μια «πατέντα» που θα σου λύσει τα χέρια.

Το κόνσεπτ φέρει το όνομα «ένα κομματάκι ύφασμα» και η μοναδική τρισδιάστατη πλεκτή κατασκευή έχει σχεδιαστεί για να χωράει οποιοδήποτε iPhone, καθώς και όλα τα αντικείμενα που χωράνε στην τσέπη.

Από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα καταστήματα Apple Store και στο apple.com στη Γαλλία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ουσιαστικά, το αξεσουάρ μοιάζει σε μια ελαστική θήκη/τσαντάκι, αλλά έχει λουράκι/strap και ελαστικό ύφασμα για την προστασία του iPhone. Τι είναι τόσο μοναδικό όιμως σε αυτή τη συσκευή που το ξεχωρίζει από μια κοινή θήκη; Παρόλο που το iPhone προστατεύεται μέσα σε αυτή την ειδική θήκη, η μισή συσκευή είναι εκτεθειμένη, έτσι ώστε οι χρήστες να βλέπουν τι γίνεται στην οθόνη τους.

Δηλαδή, είναι τόσο ελαστικό και όταν τεντώνεται, το ανοιχτό ύφασμα αποκαλύπτει διακριτικά το περιεχόμενό του και επιτρέπει στους χρήστες να δουν την οθόνη του iPhone τους.

Πώς μπορεί να φορεθεί το iPhone Pocket

Το iPhone Pocket της Apple και της ISSEY MIYAKE μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους — στο χέρι, δεμένο σε τσάντες ή φορεμένο απευθείας στο σώμα. Με μια παιχνιδιάρικη παλέτα χρωμάτων, το σχέδιο με το κοντό λουράκι διατίθεται σε οκτώ χρώματα, ενώ το σχέδιο με το μακρύ λουράκι διατίθεται σε τρία χρώματα.

«Ο σχεδιασμός του iPhone Pocket αντανακλά τον δεσμό μεταξύ του iPhone και του χρήστη του, έχοντας πάντα κατά νου ότι τα προϊόντα της Apple είναι σχεδιασμένα για να είναι καθολικά στην αισθητική και ευέλικτα στη χρήση», δήλωσε ο Yoshiyuki Miyamae, διευθυντής σχεδιασμού του MIYAKE DESIGN STUDIO.

Η παλέτα χρωμάτων του iPhone Pocket σχεδιάστηκε σκόπιμα για να συνδυάζεται με όλα τα μοντέλα και τα χρώματα των iPhone, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους συνδυασμό. Τα πιο popular συνδυασμοί είναι τα εξής:

χρώμα κανέλας σε συνδυασμό με iPhone 17 Pro σε χρώμα κοσμικού πορτοκαλιού.

σε συνδυασμό με iPhone 17 Pro σε χρώμα κοσμικού πορτοκαλιού. χρώμα ζαφείρι σε συνδυασμό με iPhone Air σε χρώμα γαλάζιο.

σε συνδυασμό με iPhone Air σε χρώμα γαλάζιο. χρώμα μωβ σε συνδυασμό με iPhone 17 σε χρώμα λεβάντα.

iPhone Pocket: Πόσο κοστίζει

Η μακρύτερη έκδοση του Pocket, που διατίθεται σε μπλε, καφέ και μαύρο χρώμα, κοστίζει 229,95 δολάρια (198,64 ευρώ) ενώ η κοντύτερη έκδοση διατίθεται σε πορτοκαλί, κίτρινο, μοβ, ροζ και τυρκουάζ χρώμα και κοστίζει 149,95 δολάρια (129,54 ευρώ).

Οι χρήστες του διαδικτύου βέβαια έχουν ποικίλλες αντιδράσεις. Κάποιος έγραψε στο X: «Η πώληση μιας κάλτσας για iPhone αξίας 230 δολαρίων από την Apple δεν ήταν στα σχέδιά μου».

Κάποιος άλλος αστειεύτηκε: «iPhone Pocket 150 δολάρια. Η κάλτσα γυμναστικής σας 0,15 δολάρια».

Κάποιος άλλος είπε: «Δεν ξέρω για σας, αλλά αυτό μοιάζει με πρωταπριλιάτικο αστείο. Αυτό το iPhone Pocket είναι κυριολεκτικά μια κάλτσα και το αποκαλούν περιορισμένη έκδοση. Κοστίζει 230 δολάρια».

Ωστόσο, δεν είναι όλοι απογοητευμένοι από την ιδέα, καθώς ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι μια εξαιρετική και μοντέρνα ιδέα.



