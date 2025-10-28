Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο ξεπερνώντας τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία - Η σημασία του iPhone 17

Η Apple εντάχθηκε σε ένα ιδιαίτερο μικρό ποσοστό εταιρειών, αφού έγινε μια από τις ελάχιστες που ξεπέρασαν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, φτάνοντας άλλους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Nvidia και Microsoft, οι οποίες πέρασαν αυτό το ορόσημο νωρίτερα φέτος.

Οι μετοχές της Apple (AAPL) αυξήθηκαν κατά 0,1% την Τρίτη, συνεχίζοντας μια απότομη ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από τις ισχυρές πωλήσεις iPhone 17 - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μιας βασικής αγοράς όπου η εταιρεία είχε προηγουμένως απογοητεύσει, όπως αναφέρει το CNN.

Η τάση αυτή αποτελεί μια ανατροπή στην τύχη της Apple από τις αρχές του έτους, όταν η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε καθώς αντιμετώπιζε μια πληθώρα προκλήσεων, από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έως τις καθυστερήσεις προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και την πίεση για την κατασκευή των smartphones της στην εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία έχασε τότε πάνω από 310 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης μόνο σε μία ημέρα συναλλαγών τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η ανάκαμψη του τεχνολογικού κολοσσού μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι το iPhone 17 εξακολουθεί να ενθουσιάζει τους καταναλωτές και τη Wall Street, ακόμη και όταν η εταιρεία υστερεί στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλα αυτά, οι μετοχές της Apple έχουν αυξηθεί λίγο πάνω από 7% φέτος, πολύ μακριά από το κέρδος 30,7% που σημείωσε το 2024 και λιγότερο από το κέρδος 17% στην ευρύτερη αγορά.

Το νέο ρεκόρ της Apple έρχεται σε μια εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης έχει στείλει τους τεχνολογικούς γίγαντες σε νέα ύψη. Το γεγονός ότι η Nvidia, ένας κρίσιμος πάροχος τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, και η Microsoft, ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά cloud, ξεπέρασαν την Apple στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια υπογραμμίζει πόσο σημαντική έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη για τη Wall Street.

Άλλωστε η Apple έχει ξεπεράσει πολλάκις ρεκόρ: τον Αύγουστο του 2018, η εταιρεία έγινε η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία που έφτασε την αποτίμηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ενώ τον Αύγουστο του 2020, έγινε η πρώτη εταιρεία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Ιανουάριο του 2022 ξεπέρασε το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επίδοση που «κλείδωσε» μόλις τον Ιούνιο του 2023.