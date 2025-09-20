Η ενημέρωση της Apple στα iPhone που έφερε γκρίνια στους χρήστες: Το χαρακτηριστικό που τα «κατέστρεψε»

Η Apple κυκλοφόρησε επίσημα την πολυαναμενόμενη ενημέρωση λογισμικού iOS 26, όμως η πρώτη εμπειρία πολλών χρηστών φαίνεται να είναι μάλλον προβληματική.

Αν και η νέα έκδοση παρουσιάστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με νέες δυνατότητες εξατομίκευσης και οπτικές αλλαγές, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παραπονέθηκαν ότι το iOS 26 «κατέστρεψε» μία βασική λειτουργία του iPhone τους: τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η ενημέρωση εισάγει έναν νέο σχεδιασμό με την ονομασία «Liquid Glass», ένα ημιδιαφανές αισθητικό στοιχείο που, σύμφωνα με την Apple, αντανακλά και διαθλά το περιβάλλον, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο και νέα «ζωντάνια» στα εικονίδια, τα widgets και τα στοιχεία πλοήγησης της συσκευής.

Πολλοί χρήστες χαιρέτισαν την αλλαγή ως την πιο εντυπωσιακή οπτική αναβάθμιση που έχει γίνει ποτέ στο iOS. Ωστόσο, η αισθητική αυτή ανανέωση επισκιάστηκε από τα λειτουργικά προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν αρκετοί κάτοχοι iPhone μετά την εγκατάσταση.

Τα παράπονα των χρηστών

Αμέσως μετά την κυκλοφορία, άρχισαν να εμφανίζονται δεκάδες αναρτήσεις χρηστών σε social media όπως το X (Twitter), όπου κάνουν λόγο για ξαφνική πτώση της μπαταρίας, υπερθέρμανση της συσκευής και γενικότερη μείωση της απόδοσης. Χρήστης ανέφερε ότι η μπαταρία του έπεσε από 100% σε 79% μέσα σε λιγότερο από μία ώρα χωρίς ιδιαίτερη χρήση, ενώ άλλος παρατήρησε πτώση της υγείας της μπαταρίας στο 80% λίγο μετά την αναβάθμιση, χωρίς να έχει αλλάξει καμία από τις συνήθειες φόρτισης.

Άλλοι μιλούν για «iPhone-τούβλο», επισημαίνοντας ότι πλέον χρειάζονται φόρτιση δύο φορές την ημέρα, κάτι που δεν συνέβαινε πριν.

Η ανακοίνωση της Apple

Αντιμέτωπη με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια, η Apple εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία εξηγεί ότι τα προβλήματα είναι προσωρινά και αναμενόμενα.

Όπως αναφέρεται, μετά την εγκατάσταση μιας μεγάλης αναβάθμισης, η συσκευή εκτελεί πλήθος διεργασιών στο παρασκήνιο, όπως ευρετηρίαση αρχείων, ενημερώσεις εφαρμογών και λήψη νέων δεδομένων για τις λειτουργίες του συστήματος.

Αυτές οι διεργασίες μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την απόδοση και να προκαλέσουν αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή και υπερθέρμανση. Η εταιρεία τονίζει ότι η απόδοση και η μπαταρία θα επανέλθουν σε φυσιολογικά ή και βελτιωμένα επίπεδα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η συσκευή «προσαρμόζεται» στο νέο σύστημα.

Παρόλα αυτά, η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα. Αρκετές παλαιότερες συσκευές iPhone δεν υποστηρίζονται πλέον, γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα μοντέλα «παρωχημένα» και εκτός των τεχνολογικών εξελίξεων της Apple.

Έτσι, όσοι κατάφεραν να εγκαταστήσουν το iOS 26, παρά τις πρώτες δυσκολίες, μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό που έχουν ακόμα πρόσβαση στις τελευταίες δυνατότητες του οικοσυστήματος της εταιρείας.

Συνολικά, το iOS 26 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του iPhone, όμως η πρώτη εντύπωση για αρκετούς χρήστες ήταν μάλλον απογοητευτική. Αν και η Apple διαβεβαιώνει ότι όλα θα επανέλθουν σύντομα στο φυσιολογικό, οι χρήστες καλούνται για ακόμη μία φορά να δείξουν υπομονή και... ανθεκτικότητα απέναντι στις ιδιαιτερότητες των μεγάλων αναβαθμίσεων.

Mε πληροφορίες από ladbible.com