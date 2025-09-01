Ηχητικό κανόνι και άλλα 8 όπλα σαν από επιστημονική φαντασία που είναι ήδη εδώ

Κάποια πράγματα μπορεί να τα έχουμε δει σε ταινίες και να μας φρικάρουν. Τα καλά νέα είναι ότι αρκετά θα μείνουν για πάντα στην σφαίρα της φαντασίας. Τα κακά νέα είναι πως κάποια έχουν αρχίσει να αγγίζουν την πραγματικότητα μας. Μπορεί να μοιάζουν φουτουριστικά, αλλά πλέον, οπλικά συστήματα που θα τα ζήλευε ο Τζορτζ Λούκας, κάνουν την σταδιακή τους εμφάνιση στις ένοπλες δυνάμεις διαφόρων κρατών.

Λέιζερ θωρηκτού

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το λέιζερ κάτι που βλέπουμε μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με επιστημονική φαντασία. Οι Βρετανοί έχουν διαφορετική γνώμη και από το 2027, σε θωρηκτά του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού θα υπάρχει το σύστημα λέιζερ DragonFire. Ικανό να χτυπήσει drones που βρίσκονται πέντε χιλιόμετρα μακριά με ακτίνα που δημιουργείται μέσω οπτικών ινών. Εκτός από τρομακτικό, είναι κι αρκετά φθηνό, αφού σύμφωνα με τους ερευνητές, μια βολή κοστίζει περίπου 10 λίρες.

Σύστημα μικροκυμάτων υψηλός ισχύος

Με ισχύ 150.000 φορές μεγαλύτερη από τα μικροκύματα ενός συμβατικού φούρνου, οι αμυντικές βιομηχανίες βρίσκουν την λύση για να αντιμετωπίσουν την όλο και αυξανόμενη χρήση drones από τους εκάστοτε αντιπάλους. Ως οπλικό σύστημα, είναι φορητό και μπορεί να χτυπήσει πολλούς στόχους μαζί. Αξιοποιήθηκε πρώτη φορά από τις ΗΠΑ το 2023.

Οπλοπολυβόλο τεχνητής νοημοσύνης

Ένα αντίστοιχο όπλο που χρησιμοποιεί το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό | Youtube

Μην τρομάζετε, δεν κάνει ντου το Skynet από τον Εξολοθρευτή. Πρόκειται για αυτόνομα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να ταυτοποιήσουν στόχους και να τους εξολοθρεύσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά από τους Βρετανούς αλλά οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ταυτοποιηθεί ο κατάλληλος στόχος κάθε φορά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Ηχητικό Κανόνι

Από το 2016, αρκετοί αμερικανοί αξιωματούχοι στην περιοχή της Χαβάη αναφέρουν μια έντονη ξαφνική αδιαθεσία που συνοδεύεται από ζαλάδα, ίλιγγο και σύγχυση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά και υποχωρούν εξίσου ξαφνικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως πρόκειται για κάποιο μυστικό ηχητικό όπλο που εκτοξεύει συχνότητες που προκαλούν όλα αυτά τα συμπτώματα. Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί, παρόλα αυτά, τέτοια όπλα υπάρχουν και χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο δημιουργώντας προβλήματα στους αντιπάλους.

Υπερηχητικό σιδηροδρομικό όπλο

Φαίνεται πως τα υπερηχητικά όπλα είναι το μέλλον για αρκετούς ερευνητές και οι Ένοπλες Δυνάμεις αρκετών χωρών ανά την υφήλιο εξετάζουν την απόκτησή τους. Χωρίς να χρησιμοποιούν πυρομαχικά αλλά εκμεταλλευόμενα την ηλεκτρομαγνητική, μπορούν να χτυπήσουν στόχους από μεγάλη απόσταση, με μεγάλη ακρίβεια και το κυριότερο, χαμηλό κόστος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας εξετάζει την δημιουργία ενός τέτοιου όπλου μέχρι το 2028.

Όπλο για τον έλεγχο του πλήθους

Ένα από τα υπερηχητικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκε στην Σερβία | AP

Οι πρόσφατες διαδηλώσεις στην Σερβία έφεραν στο προσκήνιο αυτή την υποκατηγορία οπλικού συστήματος. Ένα «κανόνι» που χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα, ικανά να προκαλέσουν έντονη δυσφορία σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Ένα παρόμοιο όπλο ανέπτυξαν πριν από χρόνια οι ΗΠΑ που χρησιμοποιεί μικροκύματα από απόσταση για να προκαλέσει εγκαύματα στον στόχο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, παρά μόνο σε πειραματικό στάδιο.

Σύστημα πλανητικού βομβαρδισμού

Ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, υπήρχε η ιδέα για την δημιουργία ενός οπλικού συστήματος πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης που θα αξιοποιεί την κινητική ενέργεια και θα χτυπάει με ακρίβεια στόχους που θα βρίσκονται στην κατάλληλη εμβέλεια. Τέτοια συστήματα έχουν ξεκινήσει να εξετάσουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και Κίνα, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο το χρονικό πλαίσιο κατασκευής. Ορισμένα από αυτά τα συστήματα θα χρησιμοποιούνται εναντίον δορυφόρων με την Ρωσία να έχει κάνει ένα τέτοιο πείραμα το 2021.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη των ΗΠΑ | Youtube

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αποκάλυψε τα πρώτα μη επανδρωμένα τζετ. Παρόμοια όπλα έχει αναπτύξει η Κίνα και η Αυστραλία. Με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αρκετοί επιστήμονες συμφωνούν πως μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει για τους αιθέρες. Πάντως, το 2023, σε μια προσομοίωση αερομαχίας που διεξήχθη πάνω από την Καλιφόρνια, ανάμεσα σε ένα μη επανδρωμένο τζετ και σε ένα πολεμικό αεροσκάφος με πιλότο, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αρνήθηκε να αναφέρει ποιος αναδείχθηκε νικητής.

Όπλο νευροβιολογίας

Ο έλεγχος του ανθρώπινου μυαλού ή της θέλησης είναι κάτι που ακροβατεί ανάμεσα στον μύθο και τις θεωρίες συνωμοσίας. Χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την επικείμενη δημιουργία ενός τέτοιου όπλου, ορισμένες αναφορές τονίζουν πως η Κίνα έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για ένα οπλικό σύστημα που θα διαταράσσει την διαδικασία του ύπνου προκαλώντας βλάβες στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες του αμερικανικού υπουργείου άμυνας έχουν διεξάγει μελέτες που αναφέρουν πως μέχρι το 2050 στα πεδία των μαχών θα κυριαρχούν ανθρωποειδή ρομπότ που ο εγκέφαλος τους θα συνδυάζει ανθρώπινες και ρομποτικές ιδιότητες.