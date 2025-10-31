Ηλεκτρονικές απάτες: Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε τον ίδιο κωδικό στις πλατφόρμες μας - Τι πρέπει να προσέχουμε

Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι πιο αυξημένες από ποτέ και χάκερς στέλνουν μηνύματα άλλοτε ως ΔΕΔΗΕ, άλλοτε ως ΕΟΠΠΥ και άλλοτε υποδύονται την μητέρα μας ή τον φίλο μας.

Ο Διονύσης Ξενάκης, επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Τεχνολογιών, μίλησε στην ΕΡΤ για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να καταλάβουμε αλλά και να προφυλαχτούμε από την εκάστοτε απάτη.

Καταρχάς σημειώνει ότι πρέπει να έχουμε υπόψιν μας, ότι όταν μας έρχεται ένας σύνδεσμος, μπορεί να φαίνεται άλλο κείμενο πάνω στον σύνδεσμο που θα συνδεθούμε αλλά όταν το ποατήσουμε υπάρχει πιθανότητα να έχει από πίσω άλλη δειύθυνση.

Αντίστοιχα, στα email, πρέπει να κοιτάμε το domain name (το τέλος δεξιά από το email).

Στα email που λαμβάνονται από αγνώστους αριθμούς και αναφέρονται σε άμεσες μεταφορές χρημάτων, πρέπει πάντα να επικοινωνούμε απευθείας με το οικείο μας πρόσωπο - που τάχα ζητά βοήθεια - πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια.

Στις περιπτώσεις που χακάρονται εταιρείες και οργανισμοί και μας στέλνουν μήνυμα με επωνυμία, πρέπει να μπαίνουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της, για να διασταυρώνουμε τις διευθύνσεις.

Εάν χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό σε διαφορετικές ιστοσελίδες πολλές φορές οι χάκερς που παραβιάζουν τον λογαριασμό δοκιμάζουν τον κωδικό και σε άλλες πλατφόρμες κάνοντας το λεγόμενο «impersonate» - μίμηση δηλαδή της ταυτότητάς σου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσωπικές μας πληροφορίες στα social media «βοηθούν» τους χάκερς. Από τον τόπο διαμονής μας μέχρι τον τόπο κατοικίας μας, ο εκάστοτε απατεώνας μπορεί να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες για την απάτη, προσποιούμενο ένα δικό μας πρόσωπο.



