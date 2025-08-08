Instagram: Η λειτουργία με το κουμπί αναδημοσίευσης που μπέρδεψε τους χρήστες

Την περασμένη Τρίτη (06/08), το Instagram παρουσίασε τρεις νέες λειτουργίες που προκάλεσαν αρχικά σύγχυση στους χρήστες, μέχρι να κατανοηθεί πλήρως η χρήση τους.

Η Meta υποστηρίζει ότι όλες οι προσθήκες και οι αναβαθμίσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της διαδραστικότητας μεταξύ των χρηστών.

Τι είναι το κουμπί αναδημοσίευσης;

Η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή είναι το νέο κουμπί αναδημοσίευσης, το οποίο εμφανίζεται κάτω από τα Reels και τις αναρτήσεις εικόνων.

Η νέα λειτουργία του Instagram | Instagram/@ladbible

Το εικονίδιο αποτελείται από δύο βέλη σε κυκλική φορά και επιτρέπει στους χρήστες να αναδημοσιεύουν δημόσια reels και αναρτήσεις από το feed τους, διευκολύνοντας έτσι την κοινοποίηση των ενδιαφερόντων τους με τους φίλους τους.

Οι αναδημοσιεύσεις εμφανίζονται στη ροή των ακολούθων και αποθηκεύονται σε ξεχωριστή καρτέλα στο προφίλ του χρήστη, ενώ ο αρχικός δημιουργός της ανάρτησης αναφέρεται πάντα.

Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια προσωπική σημείωση πριν την αναδημοσίευση.

Ποιες είναι οι 2 νέες λειτουργίες του Instagram

Η δεύτερη λειτουργία αφορά την κοινοποίηση της τοποθεσίας μέσω ενός νέου χάρτη. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και ενεργοποιείται μόνο από τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει με ποιους θα μοιραστεί την τοποθεσία του.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένων περιοχών ή ατόμων, ενώ για εφήβους με εποπτεία, οι γονείς έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις κοινοποίησης. Η τρίτη λειτουργία είναι η νέα καρτέλα «Φίλοι» που εμφανίζεται στα reels.

Μέσα από αυτήν, ο χρήστης μπορεί να δει ποια reels έχουν σχολιαστεί, αναδημοσιευτεί ή προτιμηθεί από τους φίλους του, ενώ προτείνονται και περιεχόμενα βάσει κοινών ενδιαφερόντων. Ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο του τι εμφανίζεται στην καρτέλα, με δυνατότητα απενεργοποίησης της κοινοποίησης των likes και των κουμπιών δραστηριότητας.

Οι νέες λειτουργίες δείχνουν την πρόθεση της Meta να μετατρέψει το Instagram σε μια πιο κοινωνική και προσωποποιημένη πλατφόρμα, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ανακάλυψη περιεχομένου μεταξύ φίλων.