Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς αν τα παιδιά ψάχνουν πληροφορίες για αυτοκτονία

Με φόντο τις πιέσεις προς της κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας για απαγόρευση της πλατφόρμας στα παιδιά κάτω των 16 ετών, το Instagram ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ειδοποιεί τους γονείς που κάνουν χρήση των εργαλείων γονικού ελέγχου αν το παιδί τους πραγματοποιεί επανειλημμένως αναζητήσεις στην πλατφόρμα για όρους που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό.

Είναι η πρώτη φορά που η μητρική εταιρεία Meta θα ειδοποιεί προληπτικά τους γονείς για αναζητήσεις των παιδιών τους στο Instagram που αφορούν επιβλαβές περιεχόμενο, αντί απλώς να μπλοκάρει τις αναζητήσεις και να κατευθύνει τους χρήστες σε εξωτερικές πηγές βοήθειας.

Αρχικά το μέτρο θα εφαρμοστεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά και σταδιακά θα εφαρμοστεί και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το BBC ωστόσο, αναφέρει ότι ήδη υπήρξαν αντιδράσεις από την η οργάνωση πρόληψης αυτοκτονιών Molly Rose Foundation που προειδοποίησε ότι το μέτρο «θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό».

«Αυτή η άτσαλη ανακοίνωση ενέχει κινδύνους και ανησυχούμε ότι οι αναγκαστικές αποκαλύψεις μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Andy Burrows.

Η οργάνωση ιδρύθηκε από την οικογένεια της Μόλι Ράσελ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της το 2017, σε ηλικία 14 ετών, αφού είχε εκτεθεί σε περιεχόμενο σχετικό με τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία σε πλατφόρμες όπως το Instagram.

Ο Μπάροουζ δήλωσε ότι «κάθε γονέας θα ήθελε να γνωρίζει αν το παιδί του δυσκολεύεται, όμως αυτές οι επιφανειακές ειδοποιήσεις θα πανικοβάλουν τους γονείς και θα τους βρουν απροετοίμαστους για τις ευαίσθητες και δύσκολες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν».

Η Meta αναφέρει ότι οι ειδοποιήσεις προς τους γονείς, όταν το παιδί τους αναζητά σε σύντομο χρονικό διάστημα περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό στο Instagram, θα συνοδεύονται από εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό, ώστε να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν δύσκολες συζητήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Papyrus Prevention of Young Suicide, Ged Flynn, δήλωσε ότι, παρότι χαιρετίζει την ανακοίνωση του Instagram, η Meta «αγνοεί το ουσιαστικό πρόβλημα ότι παιδιά και νέοι συνεχίζουν να παρασύρονται σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο διαδικτυακό κόσμο».

«Οι γονείς επικοινωνούν μαζί μας καθημερινά και μας λένε πόσο ανησυχούν για τα παιδιά τους στο διαδίκτυο», ανέφερε.

«Δεν θέλουν να ειδοποιούνται εκ των υστέρων, αφού τα παιδιά τους έχουν ήδη αναζητήσει επιβλαβές περιεχόμενο, ούτε να τους “σερβίρεται” τέτοιο υλικό από αλόγιστους αλγορίθμους».

Ο Μπάροουζ επικαλέστηκε επίσης προηγούμενη έρευνα του ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία το Instagram εξακολουθεί «ενεργά» να προτείνει επιβλαβές περιεχόμενο για την κατάθλιψη, την αυτοκτονία και τον αυτοτραυματισμό σε «ευάλωτους νέους».

«Η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και όχι άλλη μία κυνικά χρονισμένη ανακοίνωση που μεταθέτει την ευθύνη στους γονείς», πρόσθεσε.

Η Meta αμφισβήτησε τα ευρήματα της οργάνωσης, που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι «παραποιούν τις προσπάθειές μας να ενδυναμώσουμε τους γονείς και να προστατεύσουμε τους εφήβους».

Τι περιλαμβάνει ο αυξημένος έλεγχος

Οι ειδοποιήσεις των Teen Accounts του Instagram έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενημερώνουν τους γονείς σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στη συμπεριφορά και στις συνήθειες αναζήτησης του παιδιού τους στην πλατφόρμα.

Σε ανάρτησή της σε ιστολόγιο, η Meta ανέφερε ότι τα νέα μέτρα βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες δικλείδες προστασίας για εφήβους, οι οποίες περιλαμβάνουν την απόκρυψη περιεχομένου σχετικού με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό και τον αποκλεισμό αναζητήσεων για επιβλαβές ή επικίνδυνο υλικό.

Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στους γονείς μέσω email, γραπτού μηνύματος (SMS), WhatsApp ή μέσω της ίδιας της εφαρμογής Instagram, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει η Meta για κάθε οικογένεια.

Η Meta επισημαίνει ότι οι νέες ειδοποιήσεις -οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση των προτύπων αναζήτησης των χρηστών- ενδέχεται περιστασιακά να αποστέλλονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς θα εφαρμόζεται η αρχή της προληπτικής επιφύλαξης.

Ο Σαμίρ Χιντούγια, συνδιευθυντής του Cyberbullying Research Center, δήλωσε ότι μια τέτοια ειδοποίηση θα ήταν «προφανώς» ανησυχητική για κάθε γονέα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η ίδια η ειδοποίηση, αλλά και η ποιότητα και η χρησιμότητα των πόρων που θα λάβουν αμέσως οι γονείς, ώστε να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν».

«Δεν μπορείς απλώς να στείλεις μια ειδοποίηση σε έναν γονέα και να τον αφήσεις μόνο του -και φαίνεται πως η Meta το κατανοεί αυτό», συμπλήρωσε.

Το Instagram ανακοίνωσε επίσης ότι τους επόμενους μήνες θα εξετάσει την εφαρμογή παρόμοιων ειδοποιήσεων όταν έφηβοι συζητούν για αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της, καθώς «τα παιδιά στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ΤΝ για υποστήριξη».

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης δέχονται αυξανόμενη πίεση από κυβερνήσεις παγκοσμίως να καταστήσουν τις πλατφόρμες τους ασφαλέστερες για τα παιδιά.

Στις αρχές του έτους, η Αυστραλία απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν παρόμοια μέτρα.

Παράλληλα, ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες ελέγχουν στενά τις επιχειρηματικές πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών απέναντι στους ανήλικους χρήστες.

Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, εμφανίστηκαν πρόσφατα σε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπερασπιστούν την εταιρεία απέναντι σε κατηγορίες ότι στόχευε σκόπιμα νεότερους χρήστες.